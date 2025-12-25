El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua

La semana avanza en Andalucía con un ambiente invernal que irá ganando protagonismo a medida que se acerque el fin de semana. Tras unos días de cielos cambiantes y temperaturas bajas, la lluvia será la gran protagonista a partir del sábado, con episodios que podrían ser intensos en varios puntos de la comunidad.

El día de Navidad ha amanecido con cielos variables y un ambiente gris en muchos puntos de Andalucía. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se descarta precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en el litoral mediterráneo y en el noreste. Durante las primeras horas del día las protagonistas han sido las brumas y nieblas en el interior, mientras que las temperaturas mínimas caen, dejando heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. El viento soplará flojo, algo más intenso cerca de la costa mediterránea.

Mapa del tiempo en Andalucía para la tarde de Navidad / Aemet

Viernes 26: una calma engañosa

El viernes será, en general, un día de transición. En el interior y en el área del Estrecho se alternarán nubes y claros, con posibilidad de alguna lluvia aislada, mientras que en la costa dominará el cielo poco nuboso. Las nieblas matinales volverán a aparecer en zonas interiores. Las temperaturas descenderán en el noroeste y se mantendrán estables en el resto, con heladas en las sierras del interior. Los vientos serán suaves, aunque algo más activos en el litoral.

Sábado 27: la lluvia toma el control

El sábado marcará el cambio más claro de la semana. Los cielos se cubrirán y las lluvias harán acto de presencia, especialmente en la mitad occidental de Andalucía. En el área del Estrecho y en el litoral occidental de Málaga podrían ser persistentes e incluso intensas por momentos. En cambio, el interior oriental quedará al margen de este episodio.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que el viento de levante soplará con fuerza en el litoral mediterráneo, con rachas muy fuertes en algunos puntos. Para este día, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en las costas de Málaga, Granada y Almería desde las 12:00 horas.

Lluvias en buena parte de Andalucía este domingo / Aemet

Domingo 28: un final de semana inestable

El domingo continuará la inestabilidad, con cielos nubosos y lluvias que podrían volver a ser moderadas o fuertes en el litoral mediterráneo. En el interior oriental, las precipitaciones serán menos probables. Las mínimas bajarán de nuevo y las heladas seguirán presentes en zonas de sierra. El levante continuará soplando con intensidad en la costa, manteniendo un ambiente desapacible.

En definitiva, Andalucía se prepara para un fin de semana marcado por la lluvia, el viento y el frío, un escenario que invita a sacar el paraguas y extremar la precaución, especialmente en las zonas costeras y durante los desplazamientos.