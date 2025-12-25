Cuándo y por dónde viajar esta Nochevieja: la DGT alerta de las peores horas y carreteras de Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este jueves 26 de diciembre la segunda fase del dispositivo especial de Navidad en las carreteras andaluzas, un operativo que se prolongará hasta el jueves 1 de enero y para el que se prevén 1.922.800 desplazamientos en la comunidad autónoma.

El grueso de los movimientos se concentrará durante el fin de semana, así como en los días festivos, con desplazamientos tanto de corto como de largo recorrido hacia segundas residencias, zonas comerciales, destinos turísticos y áreas de montaña, lo que incrementará notablemente la presión sobre los principales ejes viarios.

Las carreteras con mayor riesgo de congestión en Andalucía

La DGT ha identificado una serie de vías especialmente conflictivas que soportarán la mayor carga de tráfico durante estos días. Entre ellas destacan:

A-92 y A-92M , eje vertebrador de Andalucía, con especial intensidad en los accesos a Granada y Sevilla

, eje vertebrador de Andalucía, con especial intensidad en los accesos a Granada y Sevilla A-4 , en los tramos de entrada y salida de Córdoba y Sevilla

, en los tramos de entrada y salida de Córdoba y Sevilla A-7 y AP-7 , especialmente saturadas en la Costa del Sol y el litoral oriental

, especialmente saturadas en la Costa del Sol y el litoral oriental A-49 , principal vía de conexión con Huelva y Portugal

, principal vía de conexión con Huelva y Portugal A-44 y A-45 , claves en los accesos a Sierra Nevada y el interior oriental

, claves en los accesos a Sierra Nevada y el interior oriental A-66 , corredor norte-sur

, corredor norte-sur MA-20 , en el entorno metropolitano de Málaga

, en el entorno metropolitano de Málaga AP-4 y N-4, entre Sevilla y Cádiz

Además, se prevé una alta intensidad de tráfico en la red secundaria, especialmente en los accesos a zonas turísticas de descanso y áreas de segunda residencia, donde suelen registrarse retenciones y accidentes.

Horas punta: cuándo evitar el coche

Tráfico recomienda evitar los desplazamientos en las franjas de mayor afluencia, que se sitúan:

Entre las 18:00 y las 21:00 horas los días 26 y 28 de diciembre

los días Entre las 10:00 y las 13:00 horas del sábado 27

Planificar el viaje con antelación y consultar el estado de las carreteras será clave para reducir riesgos.

Más controles y vigilancia permanente

Para garantizar la seguridad vial, el operativo contará con vigilancia las 24 horas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, helicópteros, drones y equipos de mantenimiento.

Desde los centros de control de Málaga y Sevilla, más de 60 profesionales se encargarán de la supervisión, regulación e información en tiempo real, con el apoyo de medios aéreos que se centrarán en los puntos con mayor probabilidad de incidencias.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado a la responsabilidad de los conductores y ha insistido en la necesidad de no consumir alcohol si se va a conducir, así como de informarse previamente sobre el estado de las carreteras y la meteorología.

Una operación dividida en tres fases

La Operación Especial Navidad 2025-2026 se estructura en tres fases: Navidad, Fin de Año y Reyes. Tras concluir la primera, desarrollada entre el 19 y el 25 de diciembre, ahora comienza la segunda, a la que seguirá la última fase coincidiendo con los Reyes Magos, del 2 al 6 de enero.

Un periodo clave en el que la prudencia al volante será determinante para evitar accidentes en unas carreteras andaluzas que volverán a estar al límite de su capacidad.