Andalucía encara una semana marcada por avisos amarillos por lluvia y un cambio de tiempo en Nochevieja y Año Nuevo

Andalucía afronta los próximos siete días con un tiempo muy cambiante, en el que las borrascas dominarán el inicio de la semana y darán paso, poco a poco, a un escenario más estable y frío justo cuando lleguen Nochevieja y el día de Año Nuevo. La lluvia será protagonista durante el fin de semana y el arranque de la semana, antes de una tregua marcada por el anticiclón, las heladas y las nieblas.

Fin de semana y lunes: lluvias intensas en el oeste andaluz

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos siete días, desde el sábado 27 y hasta el lunes 29, Andalucía quedará bajo la influencia de bajas presiones, con un episodio de precipitaciones persistentes, especialmente en el oeste de la comunidad. Las lluvias podrán ser fuertes e incluso localmente muy fuertes, con especial incidencia en el área mediterránea andaluza y el oeste de Alborán.

Según el mapa de alertas, desde las 12:00 horas del sábado están activados los avisos amarillos por lluvia en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, además del aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Málaga.

Avisos amarillos por lluvias para el sábado 27 / Aemet

Para el domingo 28, los avisos se trasladan a la zona más oriental de Andalucía, concretamente en las provincias de Málaga, Granada y Almería, que permanecerán en alerta amarilla por lluvias hasta las 17:00 horas, en el caso de la provincia almeriense, desactivándose por la mañana en el resto.

Durante estos días, las temperaturas tenderán a subir ligeramente, aunque se mantendrán las heladas en zonas de sierra del sureste andaluz. El viento de componente este será protagonista, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el golfo de Cádiz, aunque con tendencia a ir perdiendo fuerza.

Martes 30: transición hacia un tiempo más estable

El martes 30 marcará un punto de inflexión. El anticiclón comenzará a imponerse y las lluvias irán perdiendo protagonismo en Andalucía, aunque todavía no se descarta alguna precipitación débil y puntual, sobre todo en zonas del sur.

Las temperaturas bajarán, iniciando un episodio más invernal, y las heladas comenzarán a extenderse por áreas del interior y del cuadrante sureste. El viento será flojo y empezarán a aparecer nieblas, especialmente en zonas bajas y del interior.

Miércoles 31: una Nochevieja fría y con nieblas

La Nochevieja llegará a Andalucía con un tiempo estable, pero marcado por el descenso térmico. El anticiclón se afianzará y las heladas ganarán terreno en el interior andaluz, mientras que las nieblas podrán ser densas y persistentes, complicando la visibilidad en algunas comarcas.

Estado del cielo para el 31 de diciembre / Aemet

Será una jornada con ambiente frío, sin lluvias generalizadas, salvo algunas precipitaciones localizadas en Málaga, Granada y Almería, ideal para las celebraciones al aire libre, aunque con la mirada puesta en las bajas temperaturas durante la noche.

Jueves 1: Año Nuevo bajo el anticiclón y con frío

El día de Año Nuevo mantendrá el mismo patrón: tiempo anticiclónico, estabilidad y frío. Las temperaturas mínimas descenderán aún más, con heladas generalizadas en zonas del interior andaluz y del sureste.

Las nieblas seguirán siendo protagonistas durante la mañana, mientras que las precipitaciones solo aparecerían en caso de un escenario poco probable de llegada de frentes atlánticos. En principio, el tiempo será seco y tranquilo, aunque plenamente invernal.

Viernes 2: ligero repunte térmico y estabilidad

De cara al viernes 2, se espera que continúe el tiempo estable en Andalucía, con una ligera recuperación de las temperaturas tras los días más fríos. Aun así, seguirán registrándose heladas matinales en el interior y un ambiente frío a primeras horas del día.

En resumen, Andalucía vivirá una semana de contrastes, con un inicio marcado por la lluvia intensa y un final dominado por el frío, las nieblas y la estabilidad, justo coincidiendo con las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo. Un escenario que invita a disfrutar de las fiestas, pero sin perder de vista el abrigo… y el paraguas en los primeros días.