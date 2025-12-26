Ataque vandálico en Peligros: prenden fuego a la puerta de la vivienda de un concejal

El Ayuntamiento de Peligros (Granada) ha denunciado públicamente un grave acto vandálico registrado en la noche del jueves, cuando un individuo incendió la puerta de la vivienda de un concejal del Ayuntamiento, un suceso que ha generado alarma y preocupación en la localidad.

El consistorio ha condenado a través de las redes sociales "de manera firme y rotunda" estos hechos, que ha calificado de "muy graves" por entender que atentan contra la seguridad de las personas y contra los principios básicos de convivencia democrática.

"La discrepancia política o personal nunca puede justificar la violencia, la intimidación ni el odio", advierten desde el Ayuntamiento, que se congratula de que no haya que lamentar daños personales.

Investigación en marcha

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que están investigando lo sucedido para esclarecerlo y depurar responsabilidades.

Desde el Ayuntamiento de Peligros han hecho un llamamiento a la calma, al respeto y a la convivencia, valores que "siempre han definido a nuestro pueblo", agregan, destacando que Peligros "es y seguirá siendo un municipio de diálogo, paz y respeto".