El abogado del PP que medió en el caso Landaluce reconoce que a la exconcejala de Algeciras "no le parecían correctas" partes del texto que le pidió firmar

Marcos Borrego, asesor municipal del Ayuntamiento de Algeciras y abogado en ejercicio, reconoce que a Laura Ruiz "no le parecían correctas" partes del escrito que le facilitó en la reunión que mantuvo con la exconcejala del equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce el pasado 10 de febrero en la sede del PP de Algeciras, información que desveló El Correo de Andalucía.

Así lo afirma textualmente en un escrito remitido por sus abogados a este periódico, en el que reconoce los puntos principales de la noticia. Entre otros aspectos, manifiesta que participó en dicho encuentro "en calidad de abogado colaborador de la defensa del Alcalde y del Partido Popular de Algeciras", si bien matiza que aunque es "miembro provincial del PP en Málaga" no ostenta "cargo político relevante alguno, ni es cargo electo, ni portavoz o representante institucional". Borrego "ejerce la profesión de abogado en ejercicio, estando colegiado por el Colegio de Abogados de Málaga", apunta.

Antes de la publicación, Marcos Borrego fue contactado por El Correo de Andalucía por mensaje y llamada si bien no se obtuvo respuesta. A preguntas de este medio, fuentes del PP de Andalucía negaron conocer esta reunión ni la intermediación de Borrego, dirigente del PP de Málaga, en el caso Landaluce. Bernardo Palenciano, ex jefe de Personal del Consistorio algecireño presente en la reunión, tampoco contestó y fuentes del Ayuntamiento de Algeciras tampoco respondieron a las preguntas trasladadas por esta redacción.

En el texto remitido a El Correo de Andalucía, en la que pide rectificar la noticia en la que se informa de que se le facilitó a Ruiz un texto en el que debe reconocer "trastornos mentales" con el objetivo de armar la defensa legal en el caso del presunto acoso sexual sobre dos subordinadas, Borrego aclara que en el marco de esa reunión "se trató una carta y un correo electrónico que la exconcejala había enviado al alcalde en octubre de 2023".

Una carta de perdón el 3 de octubre de 2023 y un contrato como asesora al día siguiente

Esa carta, de la que ha informado también este periódico, fue remitida por Ruiz a Bernardo Palenciano el 3 de octubre de 2023. Palenciano fue el jefe de Personal del Ayuntamiento de Algeciras durante años. El 4 de octubre de 2023, Ruiz fue contratada como personal de confianza. En el momento de su alta como asesora municipal, ya lleva dos años fuera del Ayuntamiento, ya que tuvo que entregar el acta de concejal en septiembre de 2021, después de que la Audiencia de Cádiz le condenara por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, al publicar un anuncio sexual con los datos del abogado de su exmarido. La sentencia incluyó inhabilitación para cargos públicos y una indemnización de 10.000 euros.

Desde su salida del Ayuntamiento, Ruiz amenazó por mensajes en redes y en distintas manifestaciones con desvelar detalles de comportamientos y actitudes de Landaluce. En la carta que Ruiz le manda al alcalde, a grandes rasgos, la exconcejala implora perdón. 24 horas después, entra a formar parte del grupo de asesores municipales contratados por Landaluce con un sueldo de 25.000 euros. En su escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, el PSOE de Algeciras ha denunciado a Landaluce por posibles delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso sexual. El argumento del PSOE es que Landaluce usa dinero público para comprar el silencio de esta exconcejala.

En esa carta, como refiere Borrego en su escrito, Ruiz manifiesta que había estado sometida a tratamiento médico, le solicitaba perdón por haber efectuado declaraciones a la prensa manifestando que "tenía sucesos que narrar acaecidos durante mi etapa como concejal, los cuales nunca existieron, y ello impulsada por terceras personas que se "aprovecharon de mi debilidad, de mi desesperación en la que yo me encontraba, y con el único objetivo de que yo siguiera lanzando insultos y dañando la imagen pública de Landaluce, para sacar rédito en las futuras elecciones municipales".

El abogado reconoce que el texto ante notario se utilizaría "en defensa de Landaluce"

En el escrito que manda Borrego a este medio, reconoce textualmente que el motivo de la reunión "no fue otro que la exconcejala expusiera en un acta notarial los mismos hechos que había reconocido en el correo antes citado, la cual habría de utilizarse en defensa de José Ignacio Landaluce". Este acta notarial, según el abogado, serviría en el caso de que "se iniciaran acciones penales" en base a "las infundadas e inciertas manifestaciones efectuadas por la exconcejala a aquellas personas que, según ella misma, se aprovecharon de ella". Es decir, necesitaba esta carta firmada por Ruiz como elemento de la defensa de Landaluce, la tesis que desde el titular sostiene la información de El Correo de Andalucía publicada el pasado 17 de diciembre.

Borrego sostiene, textualmente, en el escrito que han remitido sus abogados a El Correo de Andalucía que cuando entregó el "borrador" "había partes que no le parecían correctas" pero que no se le dijo que lo firmara porque esto "debe ser realizado personalmente ante notario". Borrego defiende que le pidió "encarecidamente a la exconcejala que, con carácter previo a cualquier otorgamiento del acta notarial cuyo borrador se le entregó, debía consultar la cuestión con sus propios abogados, a fin de que, conjuntamente con ellos, valorase la situación y realizase la redacción que estimara más adecuada".

En la información publicada por este medio, donde se reveló los términos de la reunión, se indica que al término del encuentro Borrego invita a Ruiz a que "redacte" con sus palabras un escrito exculpando al alcalde.

Se da la circunstancia de que Borrego y Ruiz fueron contratados en la misma fecha, 4 de octubre de 2023, como queda constatado en el Boletín de la Provincia de ese día, una vez que Landaluce empezó a designar asesores de confianza tras las elecciones municipales de 2023, cuando recuperó la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Algeciras.

A día de hoy, como confirman fuentes municipales a este medio, Borrego sigue a sueldo del Ayuntamiento algecireño mientras Ruiz fue cesada de su puesto a finales de mayo de 2025. Landaluce le comunicó el fin de su contrato tras conocerse que el Tribunal Supremo confirmaba la condena de septiembre de 2021 la Audiencia de Cádiz. Landaluce le comunicó a Ruiz este cese, como también contó en exclusiva este medio, en la sede del PP de Algeciras, en presencia de Marcos Borrego y Bernardo Palenciano.

El Correo de Andalucía sometió a examen los audios y ha comprobado que no han sido editados ni manipulados.