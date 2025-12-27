La Aemet eleva a naranja los avisos por lluvias este sábado en dos provincias de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso naranja por lluvias en la provincia de Málaga a partir de las 15.00 horas de este sábado, una situación de peligro importante que ha llevado al servicio de emergencias 112 Andalucía a pedir a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las recomendaciones oficiales. También permanece en alerta naranja por lluvias el Estrecho, en la provincia de Cádiz, hasta las 15:00

Según la previsión de la Aemet, las zonas más afectadas serán Ronda, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas, lo que incrementa notablemente el riesgo de inundaciones y problemas en la red viaria.

Plan de Emergencias por Inundaciones activo en Andalucía

Ante este escenario meteorológico adverso, el 112 ha recordado que permanece activo el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), que se encuentra en fase de preemergencia (situación operativa 0) desde el pasado jueves 24.

Esta fase implica un seguimiento continuo del fenómeno meteorológico, así como de las previsiones y posibles escenarios de riesgo, información que se traslada tanto a los organismos competentes en protección civil como a la población en general, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias.

Avisos amarillos en otras provincias andaluzas

Además del aviso naranja, el resto de la provincia de Málaga se encuentra este sábado bajo aviso amarillo por distintos fenómenos adversos, entre ellos lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

La Aemet mantiene también avisos amarillos por precipitaciones en otras zonas de Andalucía, que afectan al litoral, Andévalo y Condado de Huelva, así como a toda la provincia de Cádiz, además del aviso naranja en el Estrecho, donde también se recomienda extremar la precaución, especialmente en áreas próximas a cauces de ríos y zonas inundables.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el servicio de emergencias se insiste en la importancia de evitar riesgos innecesarios, no cruzar zonas inundadas, revisar desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante la evolución de los avisos meteorológicos.