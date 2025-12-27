El Cuponazo de la ONCE deja más de 1,2 millones de euros en seis provincias andaluzas

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado este viernes ha repartido más de 1,2 millones de euros en Andalucía, con Viator (Almería) como principal localidad agraciada, donde se han vendido 16 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, alcanzando un total de 640.000 euros.

La suerte en Viator ha llegado de la mano de María Ángeles González, vendedora de la ONCE desde 2012, que ha distribuido los cupones premiados en su ruta habitual por el municipio, que incluye tanto el núcleo urbano como el polígono industrial. "Estoy muy contenta de que haya salido el 13, es un número que siempre juega mucha gente y ha repartido mucha alegría", ha señalado la vendedora, quien asegura que tras 13 años en el mismo puesto considera a sus clientes como "familia", destacando que "no hay mejor manera de celebrar la Navidad".

Además del premio mayor en Viator, el Cuponazo de la ONCE ha dejado 120.000 euros en Málaga capital, con tres cupones premiados, y otros 120.000 euros en Burguillos (Sevilla). La provincia de Córdoba también ha resultado beneficiada con 80.000 euros, gracias a dos cupones premiados.

El reparto de premios se completa con 40.000 euros en Cádiz capital, Sevilla capital, Chiclana de la Frontera y Algeciras, sumando así seis provincias andaluzas agraciadas en un solo sorteo. En total, el Cuponazo ha repartido más de 9 millones de euros en toda España, consolidando a Andalucía como una de las comunidades más beneficiadas en esta jornada.