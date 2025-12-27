Una espectacular granizada en la carretera de Ronda a San Pedro sorprende a los conductores en pleno temporal
La Aemet mantiene activo el aviso naranja por lluvias en toda la provincia de Málaga
La carretera que une la Costa del Sol con Ronda se ha teñido de blanco durante la tarde de este sábado debido a una espectacular granizada. Los vehículos han podido transitar sobre la vía aunque con dificultada, ya que la tormenta estaba descargando con fuerza en esta carretera de montaña entre la localidad serrana y San Pedro de Alcántara, conocida por sus numerosas curvas.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo desde las 15:00 horas el aviso naranja -peligro importante- por lluvias en las comarcas de Ronda y Antequera, así como en la Axarquía, Costa del Sol y Gudalhorce. Esta alerta se va a extender, en toda la provincia de Málaga, hasta las 15:00 horas del domingo.
Como es habitual en estas situación, desde Emergencias Andalucía se insiste en la importancia de no correr riesgos innecesarios, no cruzar zonas inundadas, revisar desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante la evolución de los avisos meteorológicos, así como evitar los desplazamientos en la medida de lo posible.
