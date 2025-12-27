Mociones de censura y renuncias: así quedan las alcaldías en Andalucía a un año y medio de las elecciones municipales

La inestabilidad en los gobiernos locales continúa marcando el actual mandato municipal en Andalucía. A lo largo de 2025, la comunidad autónoma ha registrado 31 cambios en las alcaldías, una cifra que eleva hasta 57 los relevos producidos desde las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. A estos movimientos se suma, además, un cambio pendiente en 2026 en virtud de pactos de alternancia en los municipios de Villanueva del Trabuco (Málaga) y Cardeña (Córdoba).

Según los datos recopilados por Europa Press, 20 de estos cambios se han producido como consecuencia de mociones de censura, mientras que 30 han llegado tras dimisiones de los regidores. A ello se añaden seis relevos derivados de pactos de alternancia del tipo 2+2, una vez superado el ecuador del mandato, así como un cambio provocado por el fallecimiento del alcalde de Santaella (Córdoba).

Almería: siete relevos desde el inicio del mandato

La provincia de Almería acumula siete cambios de alcalde, el último de ellos en Fines, donde José Manuel López (PP) asumió la Alcaldía en diciembre tras la dimisión de Rodrigo Sánchez, que abandonó el cargo tras más de dos décadas al frente del Ayuntamiento en el marco del caso ‘Mascarillas’.

También se han producido relevos en Arboleas, Cóbdar, Turrillas, Carboneras, Turre y Chercos, con una combinación de dimisiones, mociones de censura y pactos de alternancia.

Cádiz y Córdoba: cambios puntuales pero significativos

En Cádiz, el único relevo se produjo en Villamartín, donde María Martín (PP) asumió la Alcaldía tras la renuncia de Juan Luis Morales (AxSí), que llevaba casi 14 años en el cargo.

Por su parte, Córdoba ha registrado cuatro cambios en 2025, en Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Carreteros, Santaella y Belalcázar, este último aún pendiente de formalizarse. Además, en Cardeña está previsto un relevo en marzo de 2026 por un pacto de alternancia entre IU y PSOE.

Granada lidera el número de relevos

Granada es la provincia con más cambios, con 19 alcaldías afectadas desde el inicio del mandato. El último relevo se produjo en Cogollos de Guadix, al que se suman recientes mociones de censura en Pinos Puente y Nevada, así como múltiples cambios derivados de pactos de alternancia y dimisiones en municipios de toda la provincia.

Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla

En Jaén se han producido cinco cambios en 2025, incluido el de la capital, donde Julio Millán (PSOE) accedió a la Alcaldía tras una moción de censura.

Huelva ha registrado tres cambios este año, elevando a ocho el total del mandato, con relevos en Nerva, Santa Ana la Real y Cumbres Mayores.

En Málaga, el balance es de ocho cambios consumados y uno más previsto en 2026. Destacan las mociones de censura en Manilva, Totalán, Mijas y Humilladero, además de dimisiones y fallecimientos.

Por último, Sevilla suma cinco cambios de alcalde, tres de ellos concentrados en El Ronquillo, que ha vivido una sucesión de dimisiones y mociones de censura durante el mandato. También se han producido relevos en Salteras y Arahal.