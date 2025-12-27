Mociones de censura y renuncias: así quedan las alcaldías en Andalucía a un año y medio de las elecciones municipales
La comunidad suma 31 cambios de alcalde en 2025 y alcanza los 57 relevos desde las municipales de 2023
La inestabilidad en los gobiernos locales continúa marcando el actual mandato municipal en Andalucía. A lo largo de 2025, la comunidad autónoma ha registrado 31 cambios en las alcaldías, una cifra que eleva hasta 57 los relevos producidos desde las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. A estos movimientos se suma, además, un cambio pendiente en 2026 en virtud de pactos de alternancia en los municipios de Villanueva del Trabuco (Málaga) y Cardeña (Córdoba).
Según los datos recopilados por Europa Press, 20 de estos cambios se han producido como consecuencia de mociones de censura, mientras que 30 han llegado tras dimisiones de los regidores. A ello se añaden seis relevos derivados de pactos de alternancia del tipo 2+2, una vez superado el ecuador del mandato, así como un cambio provocado por el fallecimiento del alcalde de Santaella (Córdoba).
Almería: siete relevos desde el inicio del mandato
La provincia de Almería acumula siete cambios de alcalde, el último de ellos en Fines, donde José Manuel López (PP) asumió la Alcaldía en diciembre tras la dimisión de Rodrigo Sánchez, que abandonó el cargo tras más de dos décadas al frente del Ayuntamiento en el marco del caso ‘Mascarillas’.
También se han producido relevos en Arboleas, Cóbdar, Turrillas, Carboneras, Turre y Chercos, con una combinación de dimisiones, mociones de censura y pactos de alternancia.
Cádiz y Córdoba: cambios puntuales pero significativos
En Cádiz, el único relevo se produjo en Villamartín, donde María Martín (PP) asumió la Alcaldía tras la renuncia de Juan Luis Morales (AxSí), que llevaba casi 14 años en el cargo.
Por su parte, Córdoba ha registrado cuatro cambios en 2025, en Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Carreteros, Santaella y Belalcázar, este último aún pendiente de formalizarse. Además, en Cardeña está previsto un relevo en marzo de 2026 por un pacto de alternancia entre IU y PSOE.
Granada lidera el número de relevos
Granada es la provincia con más cambios, con 19 alcaldías afectadas desde el inicio del mandato. El último relevo se produjo en Cogollos de Guadix, al que se suman recientes mociones de censura en Pinos Puente y Nevada, así como múltiples cambios derivados de pactos de alternancia y dimisiones en municipios de toda la provincia.
Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla
En Jaén se han producido cinco cambios en 2025, incluido el de la capital, donde Julio Millán (PSOE) accedió a la Alcaldía tras una moción de censura.
Huelva ha registrado tres cambios este año, elevando a ocho el total del mandato, con relevos en Nerva, Santa Ana la Real y Cumbres Mayores.
En Málaga, el balance es de ocho cambios consumados y uno más previsto en 2026. Destacan las mociones de censura en Manilva, Totalán, Mijas y Humilladero, además de dimisiones y fallecimientos.
Por último, Sevilla suma cinco cambios de alcalde, tres de ellos concentrados en El Ronquillo, que ha vivido una sucesión de dimisiones y mociones de censura durante el mandato. También se han producido relevos en Salteras y Arahal.
Todos los cambios en las alcaldías por provincias
Almería: Fines, Arboleas, Cóbdar, Turrillas, Carboneras, Turre, Chercos
Cádiz: Villamartín
Córdoba: Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Carreteros, Santaella, Belalcázar (pendiente), Cardeña (previsto 2026)
Granada: Cogollos de Guadix, Pinos Puente, Nevada, Colomera, Molvízar, Diezma, Gor, Castilléjar, Loja, Malahá, Montefrío, Maracena, Arenas del Rey, Alhendín, Cenes de la Vega, El Pinar, Puebla de Don Fadrique, Láchar, Cijuela
Jaén: La Higuera, Huesa, Jaén capital, Fuerte del Rey, Rus
Huelva: Nerva, Santa Ana la Real, Cumbres Mayores
Málaga: Manilva, Totalán, Comares, Casabermeja, Periana, Mijas, Canillas de Albaida, Humilladero, Villanueva del Trabuco (previsto 2026)
Sevilla: El Ronquillo (tres cambios), Salteras, Arahal
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
- ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
- Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
- Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
- La Junta de Andalucía habilita un buzón único para atender quejas ciudadanas: responderá en 20 días como máximo