El paraíso de los brownies está en este pueblo de Cádiz: con todo tipo de sabores y aptos para celíacos

El "paraíso de los brownies". Así califican sus propios clientes un novedoso negocio de la provincia de Cádiz que se ha convertido en todo un emblema de estos dulces, que ofrece tanto en su versión original como apta para celiacos y alérgicos a los frutos secos.

Se trata de 'Dulce Bocado', un establecimiento nacido en el Campos de Gibraltar en el que es necesario realizar los pedidos por encargo y se recogen en los municipios de Algeciras y Guadacorte.

Precios y formatos: cajas de brownies por unidades

Este negocio gaditano que se ha convertido en uno de los mayores referentes de este postre en la provincia de Cádiz ofrece diversas ofertas para disfrutar de sus dulces.

De ese modo, sus clientes pueden escoger entre sus cajas especiales con porciones individuales que cuentan con un precio de 9 euros las tres unidades, 15 euros por seis unidades, 20 euros por nueve unidades y 26 euros por doce unidades.

Salsas disponibles: del chocolate blanco a Lotus o pistacho

Todos ellos se pueden pedir con distintas salsas, como chocolate blanco, Nutella, pistacho, crema de avellana, dulce de leche y Lotus.

Además, se pueden coronar con distintos topping, como Oreo, M&M's, pistacho, Kinder Bueno, Twix, Lotus y Chips Ahoy.

Tartas de brownie: tamaños, porciones y precios

A estos se suman sus tartas de brownie, que se pueden encargar con una salsa y dos toppings a elegir, y que pueden ser en tamaño pequeño por 18 euros y que equivaldría a unas ocho unidades de brownie; mediano, por 24 euros y unas 12 unidades; y grande, por 30 euros y unas 20 porciones.

Pero esta no es la única opción con la que cuenta este negocio, sino que dispone de alternativas sin gluten y aptas para alérgicos a los frutos secos por el mismo precio y tamaños.

Opciones sin gluten para celíacos y sin frutos secos para alérgicos

En el caso de las opciones sin gluten, los clientes pueden escoger entre salsas como chocolate blanco, Nutella, pistacho, crema de avellanas y dulce de leche; así como topping como M&M's, pistacho y Kinder Maxi.

En cuanto a los productos sin frutos secos, se pueden escoger entre las salsas de chocolate blanco, chocolate con leche, dulce de leche y Lotus, así como los topping de Oreo, Kinder Maxi, Lotus y Twix.

Para disfrutar de estos bocados, es necesario realizar el pedido con unas 72 horas de antelación a través de los mensajes directos de su perfil en Instagram. Todos ellos se podrán recoger tanto en Algeciras como en Guadacorte.