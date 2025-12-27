La solidaridad de los andaluces impulsa las donaciones de sangre en 2025: "Hay que mantener el ritmo"

Las fiestas navideñas no frenan la necesidad de sangre en los hospitales andaluces. Con reservas estables gracias a la solidaridad ciudadana, la sanidad pública hace un llamamiento para mantener las donaciones y evitar descensos en un periodo clave.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), afronta la Navidad con niveles adecuados de reservas de sangre y plasma, gracias al compromiso de la ciudadanía andaluza a lo largo de todo el año. Aun así, la Junta de Andalucía ha subrayado la importancia de mantener las donaciones durante las fiestas para garantizar el suministro en un periodo en el que la actividad hospitalaria no se detiene.

"Generosidad" de los andaluces

Según ha informado la Administración autonómica, desde el pasado mes de enero se han registrado en Andalucía más de 250.000 donaciones de sangre y cerca de 17.000 donaciones de plasma por aféresis, unas cifras que permiten atender con normalidad las necesidades asistenciales de los centros sanitarios.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que estos datos “reflejan la generosidad de los andaluces y su contribución diaria a salvar vidas”, aunque ha advertido de que en estas fechas “puede incluso incrementarse la necesidad de transfusiones”.

Por este motivo, Sanz ha insistido en que es “fundamental” seguir donando antes, durante y después de la Navidad, con el fin de mantener el ritmo habitual y asegurar la disponibilidad de sangre y hemoderivados. En este contexto, la Ramttc ha lanzado la campaña navideña ‘Comienza tu tradición navideña’, con la que se anima especialmente a las personas jóvenes y a los nuevos donantes a incorporar la donación de sangre y plasma como un gesto solidario propio de estas fechas.

Lugares en los que se puede donar

Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades andaluzas como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias. La Red funciona como un sistema único que permite distribuir la sangre y sus componentes allí donde se necesitan en cada momento.

La información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud —en el apartado ‘Donar Sangre’— y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.