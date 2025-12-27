Tráfico
El temporal vuelve a golpear a Andalucía: carreteras cortadas por nieve y hielo este sábado
Esta situación se suma a los avisos amarillos por lluvias activados por la Aemet en varias provincias andaluzas
El temporal de nieve y hielo sigue condicionando la circulación en plena Navidad, con especial impacto en Andalucía, donde varias carreteras secundarias permanecen cortadas al tráfico a primera hora de este sábado 27 de diciembre, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Desde las 01.00 horas de este sábado, el episodio invernal afecta a 14 carreteras en toda España, de las cuales ocho se encuentran completamente cerradas, repartidas entre Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.
Carreteras cortadas en Andalucía
Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades más afectadas por la nieve, con dos vías intransitables:
- Almería:
- AL-5402, a la altura de Bayárcal, cerrada por acumulación de nieve y placas de hielo.
- Granada:
- A-4025, en el entorno de Sierra Nevada, cortada al tráfico por las adversas condiciones meteorológicas.
Desde Tráfico se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas y extremar la precaución en áreas de montaña.
Otros cortes en el resto del país
El temporal mantiene también cerradas varias carreteras fuera de Andalucía:
- Asturias:
- CO-4, en Zandón.
- Salamanca:
- DSA-191, a su paso por Candelario.
- Navarra:
- NA-137, NA-2011 y NA-2012, en los entornos de Izaba, Pikatua e Irati.
- Cataluña:
- BV-4031, en la provincia de Barcelona, intransitable por la nieve.
Cadenas obligatorias en varias carreteras
Además de los cortes totales, la DGT mantiene seis carreteras con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno:
- Asturias: AS-117 y AS-348.
- Salamanca: DSA-180 y SA-203.
- Navarra: NA-137.
- Cataluña: GI-400.
Avisos por lluvia en Andalucía
A la nieve se suma la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para este sábado por precipitaciones en varias provincias, entre ellas Huelva, Cádiz y Málaga, además de Tarragona, Barcelona y Girona.
La DGT insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y evitar rutas afectadas por hielo, nieve o fuertes lluvias.
