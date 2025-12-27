El temporal vuelve a golpear a Andalucía: carreteras cortadas por nieve y hielo este sábado

El temporal de nieve y hielo sigue condicionando la circulación en plena Navidad, con especial impacto en Andalucía, donde varias carreteras secundarias permanecen cortadas al tráfico a primera hora de este sábado 27 de diciembre, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde las 01.00 horas de este sábado, el episodio invernal afecta a 14 carreteras en toda España, de las cuales ocho se encuentran completamente cerradas, repartidas entre Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades más afectadas por la nieve, con dos vías intransitables:

Almería :

: AL-5402 , a la altura de Bayárcal , cerrada por acumulación de nieve y placas de hielo.

, a la altura de , cerrada por acumulación de nieve y placas de hielo. Granada :

: A-4025, en el entorno de Sierra Nevada, cortada al tráfico por las adversas condiciones meteorológicas.

Desde Tráfico se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas y extremar la precaución en áreas de montaña.

Otros cortes en el resto del país

El temporal mantiene también cerradas varias carreteras fuera de Andalucía:

Asturias :

: CO-4 , en Zandón .

, en . Salamanca :

: DSA-191 , a su paso por Candelario .

, a su paso por . Navarra :

: NA-137 , NA-2011 y NA-2012 , en los entornos de Izaba , Pikatua e Irati .

, y , en los entornos de , e . Cataluña :

: BV-4031, en la provincia de Barcelona, intransitable por la nieve.

Cadenas obligatorias en varias carreteras

Además de los cortes totales, la DGT mantiene seis carreteras con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno:

Asturias : AS-117 y AS-348 .

: y . Salamanca : DSA-180 y SA-203 .

: y . Navarra : NA-137 .

: . Cataluña: GI-400.

Avisos por lluvia en Andalucía

A la nieve se suma la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para este sábado por precipitaciones en varias provincias, entre ellas Huelva, Cádiz y Málaga, además de Tarragona, Barcelona y Girona.

La DGT insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y evitar rutas afectadas por hielo, nieve o fuertes lluvias.