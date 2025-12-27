Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Sánchez-PizjuánMarcao sanciónNieve carreterasLluvias NavidadLos MorancosFinanciación Andalucía
instagramlinkedin

Tráfico

El temporal vuelve a golpear a Andalucía: carreteras cortadas por nieve y hielo este sábado

Esta situación se suma a los avisos amarillos por lluvias activados por la Aemet en varias provincias andaluzas

La nieve impide la circulación en varias carreteras de Andalucía

La nieve impide la circulación en varias carreteras de Andalucía / Marc Trilla / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El temporal de nieve y hielo sigue condicionando la circulación en plena Navidad, con especial impacto en Andalucía, donde varias carreteras secundarias permanecen cortadas al tráfico a primera hora de este sábado 27 de diciembre, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde las 01.00 horas de este sábado, el episodio invernal afecta a 14 carreteras en toda España, de las cuales ocho se encuentran completamente cerradas, repartidas entre Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades más afectadas por la nieve, con dos vías intransitables:

  • Almería:
  • AL-5402, a la altura de Bayárcal, cerrada por acumulación de nieve y placas de hielo.
  • Granada:
  • A-4025, en el entorno de Sierra Nevada, cortada al tráfico por las adversas condiciones meteorológicas.

Desde Tráfico se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas y extremar la precaución en áreas de montaña.

Otros cortes en el resto del país

El temporal mantiene también cerradas varias carreteras fuera de Andalucía:

  • Asturias:
  • CO-4, en Zandón.
  • Salamanca:
  • DSA-191, a su paso por Candelario.
  • Navarra:
  • NA-137, NA-2011 y NA-2012, en los entornos de Izaba, Pikatua e Irati.
  • Cataluña:
  • BV-4031, en la provincia de Barcelona, intransitable por la nieve.

Cadenas obligatorias en varias carreteras

Además de los cortes totales, la DGT mantiene seis carreteras con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno:

  • Asturias: AS-117 y AS-348.
  • Salamanca: DSA-180 y SA-203.
  • Navarra: NA-137.
  • Cataluña: GI-400.

Avisos por lluvia en Andalucía

A la nieve se suma la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para este sábado por precipitaciones en varias provincias, entre ellas Huelva, Cádiz y Málaga, además de Tarragona, Barcelona y Girona.

Noticias relacionadas y más

La DGT insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y evitar rutas afectadas por hielo, nieve o fuertes lluvias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
  2. Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
  3. El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
  4. A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
  5. ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
  6. Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
  7. Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
  8. La Junta de Andalucía habilita un buzón único para atender quejas ciudadanas: responderá en 20 días como máximo

Un trágico accidente en la A-92 en sentido Sevilla deja un fallecido de 26 años

Un trágico accidente en la A-92 en sentido Sevilla deja un fallecido de 26 años

El temporal vuelve a golpear a Andalucía: carreteras cortadas por nieve y hielo este sábado

El temporal vuelve a golpear a Andalucía: carreteras cortadas por nieve y hielo este sábado

Cómo se pueden pedir medicamentos con el móvil: así es la nueva aplicación del SAS tras Clic Salud

Cómo se pueden pedir medicamentos con el móvil: así es la nueva aplicación del SAS tras Clic Salud

El abogado del PP que medió en el caso Landaluce reconoce que el texto que le pidió firmar a la exconcejala se utilizaría "para la defensa" del alcalde de Algeciras

El abogado del PP que medió en el caso Landaluce reconoce que el texto que le pidió firmar a la exconcejala se utilizaría "para la defensa" del alcalde de Algeciras

La Junta de Andalucía acumula 2.800 permisos ambientales pendientes de inversiones que llevan 3 años de media en espera

La Junta de Andalucía acumula 2.800 permisos ambientales pendientes de inversiones que llevan 3 años de media en espera

Fin de semana con aviso amarillo por lluvia en Andalucía y un cambio de tiempo en Nochevieja y Año Nuevo

Fin de semana con aviso amarillo por lluvia en Andalucía y un cambio de tiempo en Nochevieja y Año Nuevo

Detenido uno de los fugitivos más buscados de España cuando salía de la nave industrial de Huelva donde se escondía

Detenido uno de los fugitivos más buscados de España cuando salía de la nave industrial de Huelva donde se escondía

Las carreteras andaluzas, a examen: la Junta prepara un gran mapa de los puntos negros en su nuevo plan de seguridad vial

Las carreteras andaluzas, a examen: la Junta prepara un gran mapa de los puntos negros en su nuevo plan de seguridad vial
Tracking Pixel Contents