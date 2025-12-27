Sucesos
Un trágico accidente en la A-92 en sentido Sevilla deja un fallecido de 26 años
Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida
A. R. C.
Un joven de 26 años ha fallecido esta medianoche tras un grave accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-92, a la altura del municipio granadino de Santa Fe, según ha informado el Emergencias 112, servicio encargado de la coordinar el incidente en primera instancia.
El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 233 de la autovía A-92 en sentido Sevilla, al filo de la medianoche, cuando en el 112 se recibió la llamada de un testigo informando del accidente. En ella alertaba de la gravedad del estado del conductor tras salirse de la vía el turismo y caer en un descampado.
Hasta el lugar se desplazaron entonces efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y Parque de Maquinaria. Los servicios sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor del turismo, un joven de 26 años de edad.
