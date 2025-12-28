La lluvia no da tregua en Andalucía: avisos naranjas por precipitaciones intensas este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados este domingo 28 de diciembre varios avisos por lluvias de intensidad, con especial incidencia en Málaga, Granada y Almería, donde se esperan acumulaciones significativas de agua a lo largo de la jornada, como ya ha ocurrido en Málaga durante la jornada de este sábado.

Málaga: Axarquía, en aviso naranja todo el día

En la provincia de Málaga, la situación más adversa se concentra en la comarca de la Axarquía, que permanece en aviso naranja desde el comienzo del día hasta las 21.00 horas. En esta zona se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que eleva el riesgo de incidencias asociadas a lluvias intensas.

Además, las comarcas de Sol y Guadalhorce y Antequera se encuentran bajo aviso amarillo hasta las 10.00 horas, con una previsión de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas, acompañados de tormentas ocasionales.

Avisos activos para este domingo 28 de diciembre / Aemet

Granada: aviso naranja en la costa

En la costa granadina, la Aemet ha activado el aviso naranja desde el inicio de la jornada hasta las 15.00 horas, ante la previsión de acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, con posibilidad de tormentas puntuales.

Asimismo, las zonas de Nevada y Alpujarras permanecen en aviso amarillo hasta las 10.00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

La estación andaluza de Sierra Nevada encara el fin de semana con una amplia oferta esquiable, casi 70 kilómetros repartidos por más de 80 pistas de todas las áreas y los 1.200 de desnivel del dominio esquiable. Las últimas precipitaciones permiten a Cetursa, la empresa que gestiona la estación andaluza, mantener una amplia oferta, con una veinte remontes activos para disfrutar de nieve calidad polvo y espesores de hasta un metro y medio en áreas como el Veleta, Borreguiles o Loma de Dílar. EFE/Miguel Ángel Molina / MIGUEL ANGEL MOLINA / EFE

Almería: lluvias intensas y tormentas

En la provincia de Almería, el aviso naranja está activo desde primera hora del día hasta las 21.00 horas en el Levante almeriense y el Valle del Almanzora, donde se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales en el Poniente y Levante almeriense, así como en Almería capital. Además, las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Almería capital y Levante almeriense permanecen en aviso amarillo hasta las 21.00 horas, con acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado.

Tranquilidad en la zona occidental

La zona occidental de la comunidad está libre de avisos, pero no de inestabilidad. Aún se van a registrar precipitaciones en las provincias de Huelva y Sevilla, con especial en la sierra y litoral onubense, así como en algunos puntos del Golfo de Cádiz. Para la tarde, se espera que este episodio de inestabilidad se vaya diluyendo y la nubosidad vaya desapareciendo progresivamente. Las temperaturas mínimas darán un respiro, rondando la horquilla de los 8 grados de Sevilla y los 12 de Málaga.