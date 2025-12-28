Desalojos, rescates y más de 300 incidencias: el temporal se ceba con la provincia de Málaga

El temporal de lluvia que azota Andalucía desde este sábado ya ha provocado 339 incidencias en la comunidad, la inmensa mayoría concentradas en la provincia de Málaga, que acumula 304 avisos gestionados por los servicios de emergencia. El balance de Emergencias 112 refleja con claridad el impacto del episodio meteorológico, especialmente intenso en la comarca del Guadalhorce y la Costa del Sol.

Solo durante la madrugada y las primeras horas de este domingo, se han atendido 43 nuevas incidencias, cerca de una treintena de ellas en territorio malagueño, donde las lluvias han causado anegaciones, crecidas de ríos y rescates puntuales.

Mensaje masivo de Es-Alert a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce / El Correo

Cártama, una de las zonas más afectadas

La localidad de Cártama ha sido uno de los puntos más castigados durante la noche. Allí se han registrado numerosas inundaciones en viviendas, locales, sótanos y garajes, además de la subida del caudal del río Guadalhorce, que obligó a desalojar a varios vecinos de la zona de Doña Ana como medida preventiva.

También se produjeron desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama, con vecinos realojados en un hostal o en casas de familiares y amigos. Por el momento, no ha sido necesario ocupar el albergue habilitado para emergencias.

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja / Gregorio Marrero / LMA

Rescates y despliegue de medios

Los bomberos han rescatado a tres personas, dos adultos y un menor, que habían quedado atrapados en una vivienda inundada tras el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca. Además, en una finca de Nueva Aljaima, otras dos personas fueron auxiliadas al no poder abandonar su casa, aunque se encontraban en buen estado.

Ante la situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha reforzado el operativo en la zona, desplazando a técnicos, autobombas y grupos de especialistas del Infoca, con más recursos en prealerta por si fuera necesario ampliar el despliegue durante la mañana.

Zona inundada en el Bulevar PrÍncipe de Hohemlohe, en Marbella / Juan Carlos Domínguez / EFE

El Guadalhorce alcanza niveles históricos

El río Guadalhorce ha llegado a alcanzar niveles históricos durante la noche, aunque a primeras horas de este domingo su caudal ya mostraba una tendencia descendente, lo que ha permitido rebajar la tensión en las zonas más próximas al cauce.

Incidencias en trenes y carreteras

Las lluvias también han tenido consecuencias en el transporte. Hasta cinco trenes de Cercanías quedaron detenidos entre Los Prados y Benalmádena debido a las condiciones meteorológicas.

En la red viaria, no hay carreteras cortadas en Andalucía en estos momentos, aunque se mantiene la circulación difícil en dos vías de la provincia de Almería: la AL-8105 (Las Cunas–Burjulú) y la AL-8106 (Villaricos–El Arteal).

Venta El Madroño (Ronda)

Lluvias intensas y avisos activos

Las precipitaciones han sido especialmente intensas en Málaga, donde se han acumulado 77,8 litros por metro cuadrado en Marbella (Puerto), 73,8 en Coín, 63,4 en Benahavís y 30,6 en Álora. En San Roque (Cádiz) se han registrado 54,6 litros.

Ante este escenario, se mantiene el aviso naranja por lluvias en la Axarquía malagueña, el litoral de Granada y varias zonas de Almería, mientras que otras comarcas permanecen en aviso amarillo.

Alcantarilla rebosando agua por las inundaciones en Marbella / Juan Carlos Domínguez / EFE

Planes de emergencia activados

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 1, y 33 municipios andaluces han puesto en marcha sus planes locales de protección civil, 23 de ellos en Málaga y 10 en Granada.

Los servicios de emergencia insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar zonas inundadas, recordando que ante cualquier situación de riesgo se debe contactar con el 112, operativo las 24 horas del día.