Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja MálagaHeraldo Real SevillaNuevo capataz MacarenaCadáver Isla MayorPolémica Lotería LeónTragedia Indonesia
instagramlinkedin

Temporal en Andalucía

Desalojos, rescates y más de 300 incidencias: el temporal se ceba con la provincia de Málaga

El río Guadalhorce ha llegado a alcanzar niveles históricos durante la noche

Bomberos de Marbella trabajan en la caída de un árbol

Bomberos de Marbella trabajan en la caída de un árbol / Juan Carlos Domínguez / EFE

A. R. C.

El temporal de lluvia que azota Andalucía desde este sábado ya ha provocado 339 incidencias en la comunidad, la inmensa mayoría concentradas en la provincia de Málaga, que acumula 304 avisos gestionados por los servicios de emergencia. El balance de Emergencias 112 refleja con claridad el impacto del episodio meteorológico, especialmente intenso en la comarca del Guadalhorce y la Costa del Sol.

Solo durante la madrugada y las primeras horas de este domingo, se han atendido 43 nuevas incidencias, cerca de una treintena de ellas en territorio malagueño, donde las lluvias han causado anegaciones, crecidas de ríos y rescates puntuales.

Mensaje masivo de Es-Alert a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce

Mensaje masivo de Es-Alert a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce / El Correo

Cártama, una de las zonas más afectadas

La localidad de Cártama ha sido uno de los puntos más castigados durante la noche. Allí se han registrado numerosas inundaciones en viviendas, locales, sótanos y garajes, además de la subida del caudal del río Guadalhorce, que obligó a desalojar a varios vecinos de la zona de Doña Ana como medida preventiva.

También se produjeron desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama, con vecinos realojados en un hostal o en casas de familiares y amigos. Por el momento, no ha sido necesario ocupar el albergue habilitado para emergencias.

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja / Gregorio Marrero / LMA

Rescates y despliegue de medios

Los bomberos han rescatado a tres personas, dos adultos y un menor, que habían quedado atrapados en una vivienda inundada tras el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca. Además, en una finca de Nueva Aljaima, otras dos personas fueron auxiliadas al no poder abandonar su casa, aunque se encontraban en buen estado.

Ante la situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha reforzado el operativo en la zona, desplazando a técnicos, autobombas y grupos de especialistas del Infoca, con más recursos en prealerta por si fuera necesario ampliar el despliegue durante la mañana.

MARBELLA (MÁLAGA), 27/12/2025.- Zona inundada en el Bulevar PrÍncipe de Hohemlohe, en Marbella, tras el temporal que está afectando este sábado a varias localidades malagueñas. EFE/Juan Carlos Domínguez

Zona inundada en el Bulevar PrÍncipe de Hohemlohe, en Marbella / Juan Carlos Domínguez / EFE

El Guadalhorce alcanza niveles históricos

El río Guadalhorce ha llegado a alcanzar niveles históricos durante la noche, aunque a primeras horas de este domingo su caudal ya mostraba una tendencia descendente, lo que ha permitido rebajar la tensión en las zonas más próximas al cauce.

Incidencias en trenes y carreteras

Las lluvias también han tenido consecuencias en el transporte. Hasta cinco trenes de Cercanías quedaron detenidos entre Los Prados y Benalmádena debido a las condiciones meteorológicas.

En la red viaria, no hay carreteras cortadas en Andalucía en estos momentos, aunque se mantiene la circulación difícil en dos vías de la provincia de Almería: la AL-8105 (Las Cunas–Burjulú) y la AL-8106 (Villaricos–El Arteal).

Vídeo | Espectacular granizada en la carrtera de Ronda

Vídeo | Espectacular granizada en la carrtera de Ronda

Venta El Madroño (Ronda)

Lluvias intensas y avisos activos

Las precipitaciones han sido especialmente intensas en Málaga, donde se han acumulado 77,8 litros por metro cuadrado en Marbella (Puerto), 73,8 en Coín, 63,4 en Benahavís y 30,6 en Álora. En San Roque (Cádiz) se han registrado 54,6 litros.

Ante este escenario, se mantiene el aviso naranja por lluvias en la Axarquía malagueña, el litoral de Granada y varias zonas de Almería, mientras que otras comarcas permanecen en aviso amarillo.

Alcantarilla rebosando agua por las inundaciones en la zona del Bulevar PrÍncipe de Hohemlohe, en Marbella, tras el temporal que está afectando este sábado a varias localidades malagueñas. EFE/Juan Carlos Domínguez

Alcantarilla rebosando agua por las inundaciones en Marbella / Juan Carlos Domínguez / EFE

Planes de emergencia activados

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 1, y 33 municipios andaluces han puesto en marcha sus planes locales de protección civil, 23 de ellos en Málaga y 10 en Granada.

Noticias relacionadas y más

Los servicios de emergencia insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar zonas inundadas, recordando que ante cualquier situación de riesgo se debe contactar con el 112, operativo las 24 horas del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
  2. Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
  3. El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
  4. ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
  5. A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
  6. Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
  7. Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
  8. La Junta de Andalucía habilita un buzón único para atender quejas ciudadanas: responderá en 20 días como máximo

Desalojos, rescates y más de 300 incidencias: el temporal se ceba con la provincia de Málaga

Desalojos, rescates y más de 300 incidencias: el temporal se ceba con la provincia de Málaga

Málaga registra hasta 120 litros en doce horas y una crecida histórica del río Guadalhorce

Málaga registra hasta 120 litros en doce horas y una crecida histórica del río Guadalhorce

El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo

El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo

El atasco en los permisos para minas e industrias de la Junta de Andalucía provoca "pérdidas millonarias"

El atasco en los permisos para minas e industrias de la Junta de Andalucía provoca "pérdidas millonarias"

Mujeres que despolarizan: tres nombres andaluces para un liderazgo firme y sereno

Mujeres que despolarizan: tres nombres andaluces para un liderazgo firme y sereno

Una espectacular granizada en la carretera de Ronda a San Pedro sorprende a los conductores en pleno temporal

Una espectacular granizada en la carretera de Ronda a San Pedro sorprende a los conductores en pleno temporal

Mociones de censura y renuncias: así quedan las alcaldías en Andalucía a un año y medio de las elecciones municipales

Mociones de censura y renuncias: así quedan las alcaldías en Andalucía a un año y medio de las elecciones municipales

Carolina Marín deja temporalmente las redes sociales: “No estoy en mi mejor momento”

Carolina Marín deja temporalmente las redes sociales: “No estoy en mi mejor momento”
Tracking Pixel Contents