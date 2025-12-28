ANDALUCÍA
El temporal en Andalucía se deja notar en los embalses: la cuenca mediterránea, la más beneficiada
Este sistema suma unos 12 hectómetros cúbicos más de agua en las últimas horas, seguido por el Guadalete-Barbate, con nueve
Los embalses andaluces se encuentran en una situación más desahogada a estas alturas de año que en los ejercicios anteriores, lo que supone un respiro a la hora de garantizar tanto el agua para consumo humano como para el campo de la comunidad y su regadío.
El temporal que ha sacudido con fuerza en las últimas horas Málaga -y que ha provocado fuertes lluvias en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, con precipitaciones que alcanzaron hasta 130 litros por metro cuadrado en doce horas- ha tenido su impacto en los embalses de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
En la actualidad, según los datos aportados este domingo por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, esta cuenca se encuentra al 46,6% de su capacidad y almacena 533 hectómetros cúbicos (hm3). Se trata de la que más ha subido en las últimas horas, ya que ha sumado unos 12hm3 desde este sábado.
Otros sistemas de la comunidad
En el caso del sistema Guadalete-Barbate, almacena 746hm3 (45,8%) de su capacidad. Ha subido unos 9 hectómetros cúbicos desde la pasada noche. Por su parte, el Tinto-Odiel-Piedras (TOP) almacena 770 hm3 (67,6% de su capacidad), por lo que ha aumentado en las últimas horas unos 7hm3.
En cuanto a la Cuenca del Guadalquivir, se almacenan casi 3.710 hm3 (46,2% de su capacidad), según la Junta. En la última noche han subido apenas unos 4hm3 -hay que tener en cuenta que la zona más afectada por las lluvias ha sido la vertiente mediterránea-.
De hecho, los embalses de Málaga almacenan 300,6hm3 (49,8%) de su capacidad. Desde este sábado se han acumulado unos 9hm3. En concreto, en La Viñuela han entrado unos 400.000 m3, mientras que en La Concepción han sido 3,5 hm3 y en el Conde algo más de 2 hm3.
La situación más delicada, en el Río Guadalhorce
Durante este episodio de fuertes lluvias, la mayor crecida y la situación más delicada se ha dado en el Río Guadalhorce a su paso por Cártama, ha subrayado la administración andaluza.
Tanto es así que el calado alcanzó el máximo histórico de 5,80 m a las 00.55 horas (nivel rojo), superando los 5,52 m del pasado marzo de 2025. "Destaca que fue muy rápido, más de cinco metros en solo dos horas y en caudal se superaron los 1.000 m3/sg", ha añadido.
Casasola, plenamente operativo
Por otro lado, la cartera que dirige Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que Casasola ha permanecido plenamente operativo. "Es muy importante destacar Casasola, que está al 46,5% de su capacidad, plenamente operativo y ha almacenado en torno 1 hm3 en este episodio, lo cual significa que las tareas de limpieza en dicha zona han funcionado muy bien", ha destacado.
Por su parte, el Río Grande no está regulado, "por eso es tan importante ejecutar la presa de Cerro Blanco para su control, una actuación Declarada de Interés General del Estado", ha indicado. Por su parte, en el Río Campanillas la situación "nunca fue preocupante".
