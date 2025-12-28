La hija del líder del PSOE de Cádiz permanece ingresada en el Puerta del Mar tras sufrir un grave atropello

La hija del alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, continúa ingresada a la espera de evolución en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, tras el grave accidente ocurrido en la madrugada del sábado en las inmediaciones de la autovía A-7, según han informado fuentes oficiales a este medio. La joven, de 20 años, fue localizada alrededor de las 03:00 horas junto a la vía en la zona de Cuatro Vientos, en el término municipal de San Roque, con múltiples fracturas y heridas de diversa consideración.

Tras ser asistida inicialmente por los servicios de emergencia, la joven fue trasladada urgentemente al Hospital de La Línea debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, y ante la necesidad de atención especializada, fue evacuada al Hospital Universitario de Cádiz, donde permanece ingresada bajo vigilancia médica, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.

La investigación sobre las circunstancias del accidente está siendo instruida por la Guardia Civil, que se encargó de las diligencias en el lugar de los hechos. Las primeras pruebas practicadas al conductor del vehículo implicado arrojaron un resultado negativo en controles de alcohol y drogas, según ha informado Europa Sur.

El dirigente socialista, por el momento, no ha realizado declaraciones oficiales sobre el estado clínico de su hija más allá de agradecer las muestras de respaldo recibidas.