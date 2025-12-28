La hija del líder del PSOE de Cádiz permanece ingresada en el Puerta del Mar tras sufrir un grave atropello
La joven, hija de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, fue trasladada desde el hospital de Algeciras a la capital gaditana, donde continúa ingresada
La hija del alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, continúa ingresada a la espera de evolución en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, tras el grave accidente ocurrido en la madrugada del sábado en las inmediaciones de la autovía A-7, según han informado fuentes oficiales a este medio. La joven, de 20 años, fue localizada alrededor de las 03:00 horas junto a la vía en la zona de Cuatro Vientos, en el término municipal de San Roque, con múltiples fracturas y heridas de diversa consideración.
Tras ser asistida inicialmente por los servicios de emergencia, la joven fue trasladada urgentemente al Hospital de La Línea debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, y ante la necesidad de atención especializada, fue evacuada al Hospital Universitario de Cádiz, donde permanece ingresada bajo vigilancia médica, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.
La investigación sobre las circunstancias del accidente está siendo instruida por la Guardia Civil, que se encargó de las diligencias en el lugar de los hechos. Las primeras pruebas practicadas al conductor del vehículo implicado arrojaron un resultado negativo en controles de alcohol y drogas, según ha informado Europa Sur.
El dirigente socialista, por el momento, no ha realizado declaraciones oficiales sobre el estado clínico de su hija más allá de agradecer las muestras de respaldo recibidas.
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
- A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
- Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
- Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
- La Junta de Andalucía habilita un buzón único para atender quejas ciudadanas: responderá en 20 días como máximo