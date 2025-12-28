Mujeres que despolarizan: tres nombres andaluces para un liderazgo firme y sereno

Pocos días antes de la Navidad, la organización More in Common publicó una radiografía de la polarización en España. En su informe Atlas de la Polarización 2025 revela que la sociedad está muy dividida: el 60% evita hablar de política para no discutir, el 15% ha abandonado grupos de WhatsApp por temas políticos y hasta el 14% ha roto amistades o lazos familiares.

Confieso que, a mi pesar, formo parte de lo que describe ese estudio. Es por cansancio. He salido de grupos de WhatsApp y he dejado de seguir a gente en redes sociales por sus comentarios de odio y radicalidad. Agota. Creo que en este ambiente -en el que el rey Felipe VI hace un llamamiento a la serenidad y a que entre todos preservemos la "convivencia democrática" antes de sentarnos a celebrar la Nochebuena- hay que buscar figuras que no polaricen. Ejemplos de personas capaces de dialogar, de tener empatía y de mantener convicciones firmes y comprometidas, pero a la vez serenas. Les aseguro que las hay, y que son el mejor antídoto frente al ruido dominante. Es más, desvelo un secreto: tras los que gritan y odian hay mediocridad. En los liderazgos de calma y entereza hay mucho talento. Esas referencias deberían protagonizar el debate público en España y arrinconar otras maneras de ser y estar que pretenden marcarnos el paso al resto.

Confieso también que la mayoría de esas figuras de referencia que me vienen a la cabeza al repasar este año que termina son mujeres. El estudio de More in Common señala que, para los españoles, Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont son los personajes que más polarizan. Frente a ellos, debemos buscar protagonistas capaces de todo lo contrario. Tener posiciones enfrentadas o moverse en espectros ideológicos distintos nunca debería ser motivo para insultar, faltar al respeto o atacar las posiciones contrarias. Debatir o confrontar es sano. La polarización ideológica puede ser enriquecedora, aunque ya no sabemos distinguir y, cada vez más, caemos en la llamada polarización afectivo-social: esa que lleva a sentir simpatía hacia quienes piensan como tú y rechazo hacia quienes piensan diferente. Rechazo que a veces deriva en odio o desprecio. Eso es alarmante.

Tres mujeres a mi mesa

Si tuviera que sentar a la mesa a tres personas que encarnan lo contrario de ese debate que detesta al contrario, elegiría a tres mujeres andaluzas de inmensa valía profesional y humana. Desde ámbitos de responsabilidad totalmente distintos, cada una de ellas ofrece una lección cada vez que te la cruzas en cualquier acto, evento o reunión. Cuando las observo en sus tareas, siempre aprendo. Es imposible no sentir hacia su forma de ser y trabajar una profunda admiración.

Me refiero a la presidenta de Persán, Concha Yoldi, al frente de una multinacional en expansión que ha superado los 1.000 millones en ventas y que sigue aportando sencillez, serenidad, sabiduría, sentido común y saber estar en cada debate que la veo liderar. Nunca le he visto un gesto prepotente y, a veces, parece ni siquiera darse cuenta de lo importante que es para Sevilla, para Andalucía y para la industria y la empresa de esta comunidad.

Hablo también de Rocío Blanco, consejera de Empleo del Gobierno andaluz, una de las personas con más capacidad de trabajo que conozco: estudiosa, empática, sin prejuicios y con una inteligencia emocional que aplica con el mismo rigor que su profundo conocimiento técnico. Los datos de su Consejería podrían hablar bien de ella aunque fuera una persona difícil, pero además no he encontrado a nadie que la critique abiertamente, ni en la patronal ni entre trabajadores o autónomos.

Y siempre caigo rendida ante los encantos de Nuria López, secretaria general de CCOO en Andalucía: tenaz, luchadora, comprometida y capaz de abordar sin rodeos cualquier tema espinoso, con la mano izquierda necesaria para que su interlocutor la escuche, reflexione y hasta actúe. ¿Cómo se puede ser tan peleona y, al mismo tiempo, gozar de tanto respeto?

Liderazgo desde la serenidad

A ninguna de las tres las he visto jamás empujar para colocarse en la foto ni exigir un lugar preferente. Lo tienen siempre porque lo merecen, sin necesidad de vociferar logros o cargos. En un mundo donde el machismo sigue impregnándolo todo, las tres ejercen con firmeza y en igualdad, como ejemplo de que se puede llegar a lo más alto sin pisar cuellos, sin gritar y sin impostar autoridad, incluso en ámbitos donde lo tienen más difícil: la empresa, la política y el sindicalismo. Sin golpes de pecho, sin folklorismo y sin egocentrismo.

Sé perfectamente que las tres podrían sentarse a la misma mesa sin discutir, pese a que en muchos asuntos piensan de forma distinta o incluso opuesta. Y estoy convencida de que acabarían cerrando el encuentro en una sobremesa agradable, encontrando esos puntos que unen por encima de las diferencias y charlando de lo divino y lo humano, pasando un buen rato. ¿Es ese el espíritu de la Transición que tanto invocan nuestros mayores? También sé que cada una de ellas, en su ámbito, respeta las convicciones de quienes piensan distinto. Y admito que ninguna necesita que este artículo las elogie ni que destaque su inteligencia, su compromiso, su capacidad de trabajo y su talante.

La responsabilidad de los medios de comunicación es contar la realidad, incluso fiscalizarla y escudriñarla. Pero también -cada vez lo tengo más claro- consiste en poner el foco en la gente que aporta, que construye, que nos permite avanzar y que además sabe hacerlo desde el diálogo y la capacidad de escucha. Mujeres como Yoldi, Blanco y López hay muchas, estoy segura. En mi caso tengo la suerte de tenerlas cerca, por motivos profesionales y también personales, y solo puedo dar las gracias por lo que se aprende observándolas. Inspiradoras, comprometidas y hasta divertidas cuando toca. Más como ellas nos harían mucho mejores.