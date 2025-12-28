Tráfico
El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo
La DGT insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar
El temporal de hielo y nieve sigue afectando a la red viaria en plena Navidad, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras secundarias permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este domingo, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Desde las 02.30 horas, el episodio invernal afecta a 11 carreteras en toda España, de las cuales ocho están completamente cortadas, repartidas entre Andalucía, Asturias, Castilla y León, Navarra y Cataluña.
Carreteras cortadas en Andalucía
Andalucía vuelve a concentrar algunos de los cortes más relevantes debido a la acumulación de nieve y placas de hielo, especialmente en zonas de montaña:
- Almería:
- AL-5402, a la altura de Bayárcal, cerrada al tráfico.
- Granada:
- A-4025, en el entorno de Sierra Nevada, cortada por nieve.
- A-395, también en la zona de Sierra Nevada, intransitable por las condiciones meteorológicas.
Pese a la espectacular granizada que cayó la tarde de este sábado en la A-397, que unes las localidades malagueñas de San Pedro de Alcántara y Ronda, esta vía es transitable, aunque con algunas restricciones para vehículos pesados. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios en estas áreas y extremar la precaución en carreteras de alta montaña.
Otros cortes en el resto del país
Fuera de Andalucía, el temporal mantiene cerradas varias vías secundarias:
- Asturias:
- CO-4, en Zandón.
- Castilla y León (Salamanca):
- DSA-191, a su paso por Candelario.
- Navarra:
- NA-2011, en Pikatua.
- NA-2012, en la zona de Irati.
- Cataluña:
- BV-4031, en la provincia de Barcelona, intransitable por la nieve.
Cadenas obligatorias y restricciones al tráfico
Además de los cortes totales, la DGT informa de otras incidencias relevantes:
- Uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno:
- Granada: A-395.
- Salamanca: SA-203.
- Restricciones a vehículos pesados en Andalucía:
- En la A-397, en la provincia de Málaga, está prohibido adelantar a los vehículos pesados debido a las condiciones de la calzada.
Avisos meteorológicos por lluvias
A la nieve se suma la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este domingo:
- Aviso naranja en Málaga, Granada, Almería y Valencia.
- Aviso amarillo en Murcia, Castellón y Tarragona.
La DGT insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y extremar la prudencia ante la posibilidad de lluvias intensas, nieve o hielo.
