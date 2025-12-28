El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo

El temporal de hielo y nieve sigue afectando a la red viaria en plena Navidad, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras secundarias permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este domingo, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde las 02.30 horas, el episodio invernal afecta a 11 carreteras en toda España, de las cuales ocho están completamente cortadas, repartidas entre Andalucía, Asturias, Castilla y León, Navarra y Cataluña.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía vuelve a concentrar algunos de los cortes más relevantes debido a la acumulación de nieve y placas de hielo, especialmente en zonas de montaña:

Almería :

: AL-5402 , a la altura de Bayárcal , cerrada al tráfico.

, a la altura de , cerrada al tráfico. Granada :

: A-4025 , en el entorno de Sierra Nevada , cortada por nieve.

, en el entorno de , cortada por nieve. A-395, también en la zona de Sierra Nevada, intransitable por las condiciones meteorológicas.

Pese a la espectacular granizada que cayó la tarde de este sábado en la A-397, que unes las localidades malagueñas de San Pedro de Alcántara y Ronda, esta vía es transitable, aunque con algunas restricciones para vehículos pesados. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios en estas áreas y extremar la precaución en carreteras de alta montaña.

Otros cortes en el resto del país

Fuera de Andalucía, el temporal mantiene cerradas varias vías secundarias:

Asturias :

: CO-4 , en Zandón .

, en . Castilla y León (Salamanca) :

: DSA-191 , a su paso por Candelario .

, a su paso por . Navarra :

: NA-2011 , en Pikatua .

, en . NA-2012 , en la zona de Irati .

, en la zona de . Cataluña :

: BV-4031, en la provincia de Barcelona, intransitable por la nieve.

Cadenas obligatorias y restricciones al tráfico

Además de los cortes totales, la DGT informa de otras incidencias relevantes:

Uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno :

: Granada : A-395 .

: . Salamanca : SA-203 .

: . Restricciones a vehículos pesados en Andalucía :

: En la A-397, en la provincia de Málaga, está prohibido adelantar a los vehículos pesados debido a las condiciones de la calzada.

Avisos meteorológicos por lluvias

A la nieve se suma la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este domingo:

Aviso naranja en Málaga , Granada, Almería y Valencia .

. Aviso amarillo en Murcia, Castellón y Tarragona.

La DGT insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y extremar la prudencia ante la posibilidad de lluvias intensas, nieve o hielo.