Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja MálagaHeraldo Real SevillaNuevo capataz MacarenaCadáver Isla MayorPolémica Lotería LeónTragedia Indonesia
instagramlinkedin

Tráfico

El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo

La DGT insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar

Varias personas ponen cadenas a los coches en una carretera nevada

Varias personas ponen cadenas a los coches en una carretera nevada / Verónica Lacasa / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El temporal de hielo y nieve sigue afectando a la red viaria en plena Navidad, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras secundarias permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este domingo, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde las 02.30 horas, el episodio invernal afecta a 11 carreteras en toda España, de las cuales ocho están completamente cortadas, repartidas entre Andalucía, Asturias, Castilla y León, Navarra y Cataluña.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía vuelve a concentrar algunos de los cortes más relevantes debido a la acumulación de nieve y placas de hielo, especialmente en zonas de montaña:

  • Almería:
  • AL-5402, a la altura de Bayárcal, cerrada al tráfico.
  • Granada:
  • A-4025, en el entorno de Sierra Nevada, cortada por nieve.
  • A-395, también en la zona de Sierra Nevada, intransitable por las condiciones meteorológicas.

Pese a la espectacular granizada que cayó la tarde de este sábado en la A-397, que unes las localidades malagueñas de San Pedro de Alcántara y Ronda, esta vía es transitable, aunque con algunas restricciones para vehículos pesados. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios en estas áreas y extremar la precaución en carreteras de alta montaña.

Otros cortes en el resto del país

Fuera de Andalucía, el temporal mantiene cerradas varias vías secundarias:

  • Asturias:
  • CO-4, en Zandón.
  • Castilla y León (Salamanca):
  • DSA-191, a su paso por Candelario.
  • Navarra:
  • NA-2011, en Pikatua.
  • NA-2012, en la zona de Irati.
  • Cataluña:
  • BV-4031, en la provincia de Barcelona, intransitable por la nieve.

Cadenas obligatorias y restricciones al tráfico

Además de los cortes totales, la DGT informa de otras incidencias relevantes:

  • Uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno:
  • Granada: A-395.
  • Salamanca: SA-203.
  • Restricciones a vehículos pesados en Andalucía:
  • En la A-397, en la provincia de Málaga, está prohibido adelantar a los vehículos pesados debido a las condiciones de la calzada.

Avisos meteorológicos por lluvias

A la nieve se suma la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este domingo:

  • Aviso naranja en Málaga, Granada, Almería y Valencia.
  • Aviso amarillo en Murcia, Castellón y Tarragona.

Noticias relacionadas y más

La DGT insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y extremar la prudencia ante la posibilidad de lluvias intensas, nieve o hielo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
  2. Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
  3. El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
  4. ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
  5. A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
  6. Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
  7. Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
  8. La Junta de Andalucía habilita un buzón único para atender quejas ciudadanas: responderá en 20 días como máximo

Desalojos, rescates y más de 300 incidencias: el temporal se ceba con la provincia de Málaga

Desalojos, rescates y más de 300 incidencias: el temporal se ceba con la provincia de Málaga

Málaga registra hasta 120 litros en doce horas y una crecida histórica del río Guadalhorce

Málaga registra hasta 120 litros en doce horas y una crecida histórica del río Guadalhorce

El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo

El temporal mantiene cortadas varias carreteras en Andalucía este domingo por nieve y hielo

El atasco en los permisos para minas e industrias de la Junta de Andalucía provoca "pérdidas millonarias"

El atasco en los permisos para minas e industrias de la Junta de Andalucía provoca "pérdidas millonarias"

Mujeres que despolarizan: tres nombres andaluces para un liderazgo firme y sereno

Mujeres que despolarizan: tres nombres andaluces para un liderazgo firme y sereno

Una espectacular granizada en la carretera de Ronda a San Pedro sorprende a los conductores en pleno temporal

Una espectacular granizada en la carretera de Ronda a San Pedro sorprende a los conductores en pleno temporal

Mociones de censura y renuncias: así quedan las alcaldías en Andalucía a un año y medio de las elecciones municipales

Mociones de censura y renuncias: así quedan las alcaldías en Andalucía a un año y medio de las elecciones municipales

Carolina Marín deja temporalmente las redes sociales: “No estoy en mi mejor momento”

Carolina Marín deja temporalmente las redes sociales: “No estoy en mi mejor momento”
Tracking Pixel Contents