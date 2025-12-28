Tres pueblos almerienses se cuelan entre los más bonitos de toda España: por esto los eligen los turistas

Andalucía se ha erigido como uno de los mayores bastiones turísticos del país, con cada vez más visitantes escogiendo el territorio y cada una de sus provincias como su destino idóneo que disfrutar no solo en verano con sus planes de playa y ocio, sino también en invierno con sus hermosos municipios repletos de historia, belleza y paisajes.

Es lo que les ocurre a tres municipios de Almería que se encuentran en el listado de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', una iniciativa que busca mostrar los "maravillosos pueblos que salpican la geografía española".

Los Pueblos Más Bonitos de España: estos son los tres almerienses

"Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par, villas donde la tradición envuelve al viajero, que al mezclarse con los lugareños, pasa a formar parte de este marco único aunque sea solo por unos instantes", ha recalcado la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España sobre sus elecciones.

Municipio de Lucainena de las Torres, en Almería / Ayuntamiento de Lucainena de las Torres

En el caso de la provincia de Almería, tres municipios han sido los escogidos para entrar en esta prestigiosa recopilación: Lucainena de las Torres, Mojácar y Níjar.

Lucainena de las Torres: el pueblo blanco cuidado al detalle

Sobre la localidad de Lucainena de las Torres, situada en la parte suroriental de la comarca de Los Filabres-Tabernas, la publicación ha asegurado: "Es un espectacular pueblo de estampa blanca inmaculada amenizada por el calor y cercanía que desprenden sus vecinos al hablar con ellos".

Tal y como ha relatado, nada más entrar al pueblo, llama la atención el "exquisito cuidado" con el que se mantienen sus calles y las fachadas de las casas, así como la delicadeza con la que los vecinos adornan sus viviendas con flores.

Qué ver en Lucainena de las Torres: Coto Minero, iglesia y vía verde

"Las flores pintan la estampa del pueblo con colores vivos como si de un lienzo se tratase, e infunden en el ambiente un aroma que hace del paseo por sus calles una experiencia inolvidable", ha señalado sobre esta localidad.

Municipio de Lucainena de las Torres, en Almería / Mil y una rutas

Además, ha afirmado que es una "joya a descubrir" en la que destacan su Coto Minero, la Iglesia Parroquial y su vía verde.

Mojácar: casas encaladas, miradores y rincones con historia

En este listado de los pueblos más bonitos de España que hay que visitar sí o sí destaca también Mojácar, un pueblo de la comarca del Levante Almeriense en el que resalta el "intenso color blanco de sus casas", que se pueden ver en lo alto de la montaña desde la misma carretera de entrada al municipio.

Municipio de Mojácar, en Almería / Ayuntamiento de Mojácar

"Poco a poco, al ir acercándote, comienzas a ver las flores que cuelgan de sus balcones y que parece que te estén diciendo 'te estamos esperando'", ha añadido.

Qué ver en Mojácar: plazas, miradores, museos e imprescindibles

La belleza que envuelve este municipio provoca una sensación en sus visitantes que "no deja indiferente a nadie" y que se puede contemplar en cada uno de sus rincones.

"Desde sus casas encaladas con arcos y cúpulas a su mirador del castillo, pasando por las Iglesias y ermitas de notable gusto y, como no, su fuente mora de doce caños, Mojácar merece estar entre los mejores", ha añadido la publicación.

Municipio de Mojácar, en Almería / Ayuntamiento de Mojácar

Entre sus puntos de imprescindible visita se encuentran la Iglesia Parroquial de Santa María, la Estatua de la Mojaquera, la Plaza del Parterre, la Puerta de la Ciudad, el Mirador Plaza Nueva, la Casa Museo La Canana, el Mirador del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, el Arrabal y la Mojaquera del campo.

La gastronomía de Mojácar: gurullos, migas y guisos tradicionales

Y otro de los aspectos que diferencia a Mojácar de los demás es su gastronomía, de la que la publicación ha resaltado su "diversidad y calidad", presentes en cada uno de sus bares y restaurantes.

Municipio de Mojácar, en Almería / Ayuntamiento de Mojácar

"Conscientes de la importancia que tiene mantener el legado culinario, mantenemos el sabor auténtico de aquellos platos y guisos sencillos que reconfortaban el apetito en otros tiempos, y que son añorados y buscados por muchos de nuestros visitantes", ha añadido.

Entre estos platos, ha indicado los gurullos, los guisos de pelotas, el caldo de pimentón, las migas y los arroces caldosos, así como sus pescados.

Níjar: herencia musulmana, calles laberínticas y artesanía

Y para completar la lista de los pueblos de Almería que se encuentran entre los más bonitos del país, la asociación ha escogido a Níjar, una localidad situada a las faldas de Sierra Alhamilla y a 300 metros sobre el nivel del mar.

Municipio de Níjar, en Almería / Ayuntamiento de Níjar

"La Villa de Níjar ha visto el transcurrir del tiempo y el paso de diversas culturas, entre las que destaca el periodo musulmán, que dejó una huella indeleble en el trazado de sus calles, arquitectura, gastronomía y artesanía", ha señalado.

Qué ver en Níjar: Atalaya, iglesia, Museo del Agua y el Portillo

Tal y como ha relatado, la rendición de Níjar ante los Reyes Católicos se produjo en 1488, un vestigio histórico que se puede ver en las escenas de estos hechos que aparecen reflejadas en un relieve de la sillería baja del Coro de la Catedral de Toledo.

"Calles estrechas y laberínticas, casas blancas con planta de cubo adornadas por coloridas macetas permiten un paseo tranquilo por esta bella Villa, que puede ser admirada en su totalidad desde La Atalaya (torre vigía), ubicada en un promontorio de fácil acceso", ha señalado.

Municipio de Níjar, en Almería / Ayuntamiento de Níjar

Además, ha destacado que este es un pueblo artesano en el que la cerámica y las "jarapas" son sus principales emblemas.

Qué comer en Níjar: patatas al ajillo, gurullos y fritá de matanza

Entre sus puntos de interés que hay que visitar al acudir a Níjar se encuentran la iglesia de la Anunciación, la Glorieta, la plaza del Mercado, el Museo del Agua o El Portillo.

Municipio de Níjar, en Almería / Ayuntamiento de Níjar

Asimismo, su riqueza histórica también se encuentra en su gastronomía, con toda clase de platos típicos pasados de generación en generación, entre los que destacan las patatas al ajillo, los gurullos con conejo o jibia, la fritá de matanza y los embutidos.