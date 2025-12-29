Subidas de hasta el 11,4%: así aumentarán las pensiones de 2,2 millones de andaluces desde el 1 de enero

Alrededor de 2,2 millones de prestaciones y pensiones subirán en Andalucía a partir del 1 de enero, con incrementos que oscilarán entre el 2,7% y el 11,4%, tras la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Revalorización de las pensiones en Andalucía

Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, para el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, "esto supone la consolidación de una medida fundamental, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo para más de dos millones de personas en Andalucía".

En contexto, la subida es del 2,7% con carácter general para el 2026, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. En este sentido, Pedro Fernández ha puesto de relieve que la revalorización anual de las pensiones responde a "una firme voluntad del Gobierno de España, que sigue trabajando para reforzar un sistema que es referente entre las principales economías del entorno y que avanza hacia mayores cotas de equidad y solidez".

Asimismo, la revalorización beneficiará a más de 1,7 millones de pensiones del sistema de la Seguridad Social, entre ellas, las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

Pensiones mínimas, Clases Pasivas y no contributivas

No obstante, la medida se aplicará a más de 144.900 pensiones de Clases Pasivas, correspondientes a funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. En el caso de las pensiones mínimas la revalorización será del 7% y del 11,4% en 2026 para las pensiones con cónyuge a cargo y en las de viudedad con cargas familiares.

Por otro lado, aumentarán un 11,4% las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15 del Pacto de Toledo.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Este complemento se revalorizó un 10% en el bienio 2024-2025.

Así, tomando como referencia la pensión media de jubilación correspondiente al mes de noviembre (1.369,98 euros), la revalorización en Andalucía supondrá, de forma aproximada, unos 520 euros más al año para quienes perciben una pensión media de jubilación.

En este sentido, Fernández ha puesto de manifiesto que "este incremento contribuye al mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas" y ha resaltado que, "en diciembre de 2018, la pensión media era de 860 euros mensuales, lo que representa un aumento de más del 63%".

De este modo, el delegado del Gobierno ha puesto de manifiesto que "esta actualización aporta certidumbre y estabilidad a más de dos millones de andaluces, y refuerza la confianza en un sistema público de pensiones que se adapta a la realidad económica sin perder su vocación social".

En concreto, la fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, mediante la cual se fijó la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.