Cara y cruz del campo andaluz en 2025: el agua da un respiro y la ganadería sufre con la lengua azul y la gripe aviar

Este 2025 termina con un buen balance para la agricultura, en un año marcado por la vuelta continuada de las lluvias que han llevado agua al campo y han garantizado el suministro al regadío. Sin embargo, el sector ganadero ha sufrido a causa de dos episodios sanitarios que le han golpeado de manera directa: por un lado, la lengua azul, que ha afectado a ganado de distintos puntos de la comunidad, mientras que de la gripe aviar ha habido brotes detectados en explotaciones avícolas y aves silvestres, especialmente en zonas como Huelva y Doñana

Para 2026, los desafíos a los que se enfrenta el sector agropecuario son múltiples. Hace apenas unos días, los agricultores y ganaderos andaluces alzaron la voz en Bruselas contra la reforma de la PAC, una decisión que puede costar 2.000 millones al sector en la comunidad y que marca que, para el período 2028-2034, se eliminen los fondos específicos de la Política Agraria Común y que se incluya su financiación en el Fondo de Colaboración Nacional y Regional, por lo que no dispondría de fondos propios por primera vez en su historia.

El agua, un alivio para los cultivos

A finales del pasado mes de abril, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dio un alivio a los agricultores de la cuenca tras años vapuleados por la sequía. En esa reunión, que terminó con aplausos, se definió el agua para riego para los principales cultivos dependientes del regadío: se aprobaron un total de 1.200 hectómetros cúbicos en total -150 más que el año pasado-, del 1 de mayo al 30 de septiembre, mientras que se dejarán otros 50 hectómetros cúbicos para los cultivos de otoño, lo que suponía la campaña de riego con mejores dotaciones desde 2017.

En octubre, la CHG hizo balance de la campaña, que se ha situado un 12% por debajo del máximo que había sido autorizado en aquella reunión -por la planificación de los agricultores- y que la presidenta del organismo, Gloria Martín, calificó como "muy buena". La excepción: algunas zonas de Granada donde las dotaciones autorizadas han sido sensiblemente inferiores a las habituales debido a la escasez de los recursos disponibles en los embalses del Guadiana Menor y el alto Genil.

Vuelve el arroz en su plenitud

Uno de los cultivos más beneficiados por la ruptura del ciclo de sequía ha sido el arroz. Las Marismas del Guadalquivir han vuelto a estar a pleno rendimiento y han dado brío económico a los municipios donde es fundamental este herbáceo -Isla Mayor, La Puebla del Río, Aznalcázar, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Hinojos, Lebrija, Los Palacios y Utrera-.

Las lluvias y la garantía de agua para el regadío -a pesar de vivir el verano más seco de la historia- han permitido sembrar el 100% de la superficie en la campaña 2025. En cualquier caso, el sector ha tenido que hacer frente a dos problemas que ponen en jaque al arroz: la falta de mano de obra y la competencia desleal de terceros países.

La lengua azul azota Andalucía

Siete de las ocho provincias de Andalucía se han visto afectadas este año por la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta sobre todo a rumiantes domésticos y silvestres, principalmente al ovino (ovejas), pero también al caprino, vacuno y a algunos rumiantes salvajes. Si el año pasado se cebó especialmente con los rebaños de Huelva y también de Sevilla, este año el primer brote se dio en una explotación de ovino del municipio malagueño de Cártama.

Los ganaderos lamentaban que Andalucía se enfrentaba este verano a la mayor crisis de lengua azul de los últimos 20 años y exigían ayudas a la administración andaluza. La Junta, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha activado ayudas directas por valor de más de 10,2 millones de euros para compensar las pérdidas causadas por este episodio. Estas subvenciones forman parte de un paquete global de 22,5 millones destinado a problemas sanitarios en el campo andaluz para 2025. Las ayudas, de concesión directa, se abonarán en las primeras semanas de enero.

Gripe aviar en la comunidad

A finales de verano, la gripe aviar también amenazó varias explotaciones andaluzas. Actualmente, la situación sigue siendo motivo de atención sanitaria y veterinaria en Andalucía y con medidas de control y seguimiento continuadas por parte de la Junta de Andalucía en coordinación con el Ministerio de Agricultura y otras administraciones.