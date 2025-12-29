El interior de Almería toma protagonismo en una campaña turística que recorrerá España y tres mercados clave de Europa
Pueblos, naturaleza y autenticidad protagonizan la nueva estrategia de promoción turística de la provincia
La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción turística con un giro estratégico: situar al interior de la provincia como eje central del destino ‘Costa de Almería’. La acción llevará la imagen de la provincia a medios de comunicación de todo el país y a espacios publicitarios de alto impacto en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, tres mercados europeos clave por su creciente flujo de viajeros hacia Almería.
Almería y ya estaría
La iniciativa se desplegará en medios nacionales, autonómicos y provinciales —radio, prensa escrita, televisión, medios digitales y redes sociales— a través de reportajes, artículos y contenidos editoriales que invitan a descubrir la Almería menos conocida: pueblos con identidad propia, patrimonio histórico, gastronomía local y una naturaleza singular, especialmente atractiva en esta época del año. Todo ello bajo el lema ‘Almería y ya estaría’, una propuesta que apela a un turismo experiencial y sin artificios.
Paralelamente, la campaña refuerza su dimensión internacional gracias a la colaboración con Turismo Andaluz. La marca ‘Costa de Almería’ tendrá presencia en soportes publicitarios exteriores en puntos estratégicos del norte de Europa.
- 58 pantallas digitales en estaciones de tren de Bruselas
- 31 pantallas en nueve estaciones de metro de Rotterdam
- Circuitos digitales de la estación central de Luxemburgo
La diputada de Turismo, María José Herrada, ha subrayado que estas acciones “permiten impactar de forma directa en un público con alta predisposición a viajar, reforzando la imagen de Almería como un destino de excelencia”. En este sentido, ha destacado el valor diferencial del interior de la provincia: “pequeños municipios con gran personalidad, tradiciones vivas, una oferta gastronómica auténtica y espacios naturales únicos”.
El lema de la campaña, acompañado del subtítulo “el destino donde no necesitas nada más”, busca transmitir la versatilidad de la provincia como destino turístico durante todo el año. “Almería es un territorio sostenible, no masificado y capaz de ofrecer planes adaptados a distintos perfiles de viajeros, y ese es uno de nuestros grandes activos”, ha señalado Herrada.
La elección de los mercados objetivo responde también a datos de conectividad y demanda. Bélgica se consolida como el segundo mercado internacional más relevante para la provincia, con cerca de 53.000 pasajeros registrados este año, igualando ya las cifras de todo 2024. Países Bajos mantiene su conexión con Rotterdam a través de Transavia, superando los 23.000 pasajeros en la última temporada estival, mientras que Luxemburgo continúa mostrando fidelidad al destino con más de 12.000 viajeros y dos frecuencias semanales operadas por Luxair.
Con esta campaña, la Diputación refuerza su apuesta por diversificar la imagen de ‘Costa de Almería’, poniendo el foco en el interior como palanca de desarrollo turístico y como alternativa a los destinos tradicionales de sol y playa.
