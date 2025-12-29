Juanma Moreno insta al PP andaluz a "trabajar hasta el último minuto de la legislatura" para afianzar el voto en las elecciones

El PP andaluz ha cerrado el año con una reunión de la junta directiva en Málaga con mirada puesta en una recta final de la legislatura marcada por las leyes que se tramitarán en el Parlamento andaluz y los actos públicos que se convocarán en todas las provincias hasta que tengan que ser interrumpidos por la convocatoria de las elecciones. En este acto, en el que se ha renovado la junta directiva nombrada hace apenas un mes en el congreso de Sevilla, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento al partido a "trabajar hasta el último minuto".

"Vamos a agotar la legislatura que durará cuatro años como marca el estatuto. Cumpliremos nuestra palabra", advirtió el presidente andaluz quien de momento sigue sin concretar la fecha final de las elecciones que serán como máximo en verano, después de las convocatorias de Castilla y León y Aragón.

Moreno ha enarbolado "cuatro años de compromiso sin pensar en el interés de ningún partido" y ha instado a seguir trabajando por "el gran objetivo que tenemos que es seguir ilusionando y construyendo esa Andalucía con la que sueña la inmensa mayoría de andaluces", para presumir entonces de "un gobierno que tiene claro un rumbo" y "está ejecutando esa hoja de ruta".

El líder del PP andaluz ha sostenido, ante ese horizonte electoral de 2026, que la aspiración de los andaluces para entonces es preservar "una Andalucía serena, correcta", convencido de que "la convivencia es fundamental en cualquier sociedad, familia", por lo que se ha declarado partidario de "consolidar y proteger la convivencia".

La vía andaluza

Esa meta la ha situado como un bien superior aunque haya implicado que "ha estado desgastándose" su gobierno, al que ha embarcado en el propósito de generalizar "el buen rollo entre los andaluces, que es lo que debe hacer un gobierno", aun cuando ha apuntado que esa aspiración ha incluido "soportar críticas injustas", sin aludir a ninguna materia específica.

"Este año no me corresponde ningún día de descanso", ha indicado Moreno a los asistentes a la Junta Directiva Autonómica, al tiempo que ha ironizado con el hecho de que "otros presidentes tienen 15 días de vacaciones para lo que han adelantado el balance", en una alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que celebró el día 23 el último Consejo de Ministros del año.

Ha apostado el presidente de la Junta y líder del PP andaluz por "trabajar para que Andalucía siga avanzando" y ha instado a su organización a que vayan "informando de manera detallada de lo que hemos hecho bien".

En ese balance ante la sociedad andaluza haya apelado también a "corregir errores", pese a que ha considerado que "la alternativa es el pasado", en referencia velada a su oponente socialista, María Jesús Montero, y ahí ha incluido la recuperación de un impuesto como Sucesiones y Donaciones, o "la falta de eficiencia gestión" o "la destrucción de servicios públicos", mientras que ha remarcado que "solamente este Gobierno" puede ofrecer "seguridad a los andaluces".

Ha concluido señalando que este 2025 "no ha sido nada fácil" y ha señalado de igual forma que 2026 "será también complejo", aunque ha considerado que para afrontar ese reto "somos un gran equipo" y por ello "no le vamos a decepcionar" a los andaluces.