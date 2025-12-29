Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias regresan a Andalucía: una borrasca cubrirá de precipitaciones la región al menos tres días

Habrá un claro cambio de tiempo en España y en Andalucía, incluida una subida notable de las temperaturas

Mapa del tiempo en Andalucía el sábado 3 de enero.

Mapa del tiempo en Andalucía el sábado 3 de enero. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Una borrasca entrará en Andalucía y afectarán a la mayor parte de la región con lluvias, en algunos casos intensas, a partir del viernes 2 de enero y al menos durante todo el fin de semana, según informa Aemet teniendo en cuenta la mayoría de los escenarios posibles.

Según avanza el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, la mayor parte del país disfrutará de tiempo estable y anticiclónico esta semana hasta el viernes donde habrá un claro cambio de tiempo en España y en Andalucía, incluida una subida notable de las temperaturas, debido a los aires templados del atlántico asociados a estos nuevos frentes.

Así afectará a Andalucía los frentes: lluvias y subida de las temperaturas

Teniendo en cuenta la incertidumbre y la evolución de estos frentes, a día de hoy Andalucía se verá afectada con precipitaciones a partir de la segunda mitad del viernes, como siempre entrando la borrasca por Huelva, y extendiéndose ya al final del día hasta Córdoba y Málaga.

Entrada de frentes el viernes.

Entrada de frentes el viernes. / ECMWF

El sábado, teniendo en cuenta una alta incertidumbre, la mayor parte de Andalucía estará marcada por las lluvias en casi toda la comunidad autónoma, con menos incidencia, en principio, en la parte oriental en Almería, según indican los mapas meteorológicos de Aemet. En cuanto al domingo, la inestabilidad cubrirá prácticamente toda la comunidad autónoma y las precipitaciones serán generalizadas.

Igualmente, en cuanto a las temperaturas, habrá una subida notable en Andalucía del viernes al domingo por el aire templado asociado a esos frentes, con mínimas de media de 12 grados y máximas de hasta 20 grados en algunos puntos.

