TEMPORAL
Segunda víctima mortal del temporal en Andalucía: aparece el cuerpo de un motorista en Granada
El cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció
Un grupo de vecinos ha localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada).
Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.
Agentes del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil se han trasladado hasta el lugar en el que ha aparecido el cadáver para rescatar el cuerpo.
La desaparición del joven se produjo entre las 10:30 y las 11:00 horas este domingo en la carretera GR-3409, entre Puerto Lope y Obéilar, cuando la víctima, vecino de Zujaira, un núcleo de Pinos Puente, intentaba cruzar el arroyo junto a un amigo.
La fuerza de la corriente lo arrastró y fue su acompañante, que logró ponerse a salvo, quien alertó a los servicios de emergencia, que activaron un operativo especial de búsqueda que este domingo solo permitió encontrar la motocicleta.
Con este último hallazgo, el temporal de lluvias que ha azotado la mitad oriental de Andalucía este fin de semana ha dejado ya dos muertos, uno en Íllora y otro en Alhaurín el Grande, municipio malagueño donde sigue desaparecida otra persona y cuyas tareas de búsqueda continúan por parte de los operativos.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su cariño y afecto a los familiares de las víctimas en su perfil de la red social X.
