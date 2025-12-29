Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 53 años en Granada tras el incendio de una vivienda

El suceso ha tenido lugar en la madrugada de este lunes en la localidad granadina de La Taha

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / El Correo

El Correo

El Correo

Granada

Un hombre de 53 años ha perdido la vida tras el incendio de una vivienda ocurrido en la madrugada de este lunes en la localidad granadina de La Taha, un suceso que ha movilizado a los servicios de emergencia y que ha sido confirmado por el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El 112 ha recibido, minutos antes de las 4.00 horas, varias llamadas que alertaban de que estaba saliendo mucho humo de una casa de una planta ubicada en la calle Palenque Pitres, y de que en su interior podría haber una persona atrapada. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Cádiar, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

Investigación de las causas del incendio

Una vez en el lugar, los operativos de emergencia han confirmado el fallecimiento del propietario de la vivienda, un hombre de 53 años, probablemente por inhalación de humo. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se investigan las causas que han rodeado el suceso.

