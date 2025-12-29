La nieve y el hielo cortan numerosas carreteras en Andalucía: estas son las provincias afectadas

La nieve, el hielo y también las inundaciones están afectando de forma directa a la seguridad vial, con numerosos cortes de tráfico en varias carreteras de Andalucía, especialmente en zonas de montaña de Granada y Almería, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cortes totales por nieve y hielo en Granada y Almería

En la provincia de Granada, permanece totalmente cortado el acceso a Sierra Nevada por la carretera A-4025, desde Güéjar Sierra hasta el entorno de la estación, debido a la presencia de hielo. También está cerrada la A-395, la vía principal de acceso al macizo, entre los kilómetros 32 y 38,74, por fuertes nevadas.

Además, la nieve ha obligado a interrumpir la circulación en la A-337, entre Lároles y Ferreira, así como en el puerto de montaña de Las Menas, en la carretera A-1178, ya en la provincia de Almería, donde el corte afecta a ambos sentidos.

En cuanto al hielo, la DGT informa de situaciones muy complicadas en la AL-5402, a la altura de Bayárcal (Almería), y en un tramo de carretera en el término municipal de Lároles (Granada), donde las condiciones hacen inviable la circulación con normalidad.

Circulación difícil y uso obligatorio de cadenas

Otras carreteras permanecen abiertas, pero con circulación muy complicada. Es el caso de la A-4030, en la zona del Hotel del Duque, en Güéjar Sierra, y de la AL-3102, entre Velefique y Tíjola, en Almería. En estos tramos está prohibido el paso de camiones, vehículos articulados y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de conductores.

Corte por inundación en Córdoba

Fuera del ámbito de la nieve, la DGT también alerta de un corte total por inundación en la provincia de Córdoba, en la carretera CO-4207, entre Jarata y La Zarza, en el tramo que conecta Montilla con Montalbán, donde el desbordamiento de agua afecta a un puente y obliga a interrumpir el tráfico en ambos sentidos.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, seguir las indicaciones de Tráfico y de los servicios de emergencia, y no acceder a carreteras cortadas, ya que hacerlo supone un grave riesgo para la seguridad.