Se hace pasar por inspector jefe de la Policía Nacional para entrar gratis en una discoteca en Jerez

Observaron que el falso agente y sus acompañantes se encontraban consumiendo alcohol, circunstancia que consideraron incompatible con la supuesta labor policial y avisaron al 091

Imagen de archivo del interior de una discoteca.

Imagen de archivo del interior de una discoteca. / El Correo

R.M.

Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de usurpación de funciones públicas, después de que presuntamente se hiciera pasar por agente de la Policía Nacional para acceder a una discoteca de la localidad sin pagar la entrada y simulando participar en un operativo policial.

Se hizo pasar por Inspector Jefe de la Policía Nacional en una discoteca

Los hechos ocurrieron sobre la 01:00 horas del pasado domingo 20 de diciembre, cuando el detenido se identificó ante el vigilante de seguridad del establecimiento exhibiendo una placa emblema y un carné profesional, haciéndose pasar por policía nacional destinado en la UDYCO, concretamente inspector jefe de la Policía Nacional. El individuo manifestó encontrarse en un supuesto operativo policial y accedió al local acompañado de otros dos varones, evitando el pago de la entrada.

Una vez en el interior de la discoteca, el vigilante observó que el falso agente y sus acompañantes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, circunstancia que consideró incompatible con la supuesta labor policial que había manifestado realizar. Ante esta situación, el personal de seguridad alertó a la sala operativa 091.

Huida y persecución policial

Al percatarse de la presencia de la Policía Nacional, el presunto autor abandonó el local apresuradamente, iniciándose una persecución a pie por parte de los agentes uniformados, quienes le dieron el alto policial en reiteradas ocasiones, siendo finalmente interceptado.

En el momento de la detención, el varón portaba una cartera tipo portaplacas que contenía un carné profesional falsificado de la Policía Nacional, con su fotografía y la leyenda “Inspector Jefe de la UDYCO Central”, así como una placa emblema no oficial del Cuerpo.

