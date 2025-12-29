Dos hermanos detenidos en Mairena del Aljarafe tras sembrar el pánico en un supermercado con una pistola de fogueo

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en un supermercado de Mairena del Aljarafe, donde actuaron a primera hora de la mañana empleando armas simuladas y sembrando el pánico entre los clientes antes de huir con la caja registradora.

La labor de análisis de la información obtenida de testigos presenciales asícomo de cámaras de seguridad permitió a los investigadores constatar que los sospechosos irrumpieron a primera hora de la mañana en el interior del supermercado, el cual se encontraba lleno de clientes, esgrimiendo un arma blanca y un arma corta de fuego. Tras amenazar a una de las cajeras con el arma de fuego, esta forcejeó con los atracadores quienes consiguieron arrebatarle la caja registradora dándose a la fuga de manera apresurada.

La Guardia Civil recuperó la caja fuerte tras una ardua búsqueda, oculta entre la vegetación de un jardín cercano al lugar de los hechos, dispuesta para ser accesible posteriormente por los asaltantes sin la presencia policial, así como el arma blanca y varias prendas utilizadas por los autores de las cuales se habían desecho en su huida, y el arma corta de fuego utilizada para amenazar a la trabajadora, constatando la Guardia Civil que se correspondía con un arma simulada sin posibilidad de realizar fuego real.

Identificación de los sospechosos

Iniciada la investigación la Guardia Civil tiene conocimiento de la comisión de otro hecho delictivo con el mismo modus operandi. En esta ocasión el asalto tiene lugar en un centro de estética de la propia localidad de Mairena del Aljarafe, donde igualmente esgrimiendo uno de los autores un cuchillo de grandes dimensiones amenazó a la propietaria del negocio sustrayéndole la caja registradora y dándose a la fuga.

Como consecuencias de las primeras actuaciones e investigaciones, la Guardia Civil centró sus pesquisas sobre su principal sospechoso, estableciendo un dispositivo de vigilancia permanente y discreta, siendo relacionado con su posible participación en otros hechos delictivos ocurridos en la localidad en fechas recientes. Tras el análisis de diversas informaciones obtenidas por la Guardia Civil se evidenció que el segundo autor de los hechos era su propio hermano.

Detención de los sospechosos

La fase de explotación de la operación se acelera tras la detención de uno de los sospechosos por otro hecho delictivo, encontrándose este ya detenido se procede a la entrada y registro del domicilio familiar de ambos, ante la posibilidad de una repentina huida por parte del otro sospechoso.

Durante la referida entrada, la Guardia Civil localizó en el interior de la vivienda al segundo de los hermanos, malherido con una herida inciso contusa de grandes dimensiones en una de sus piernas y un sangrado abundante, intentando realizarse el mismo un torniquete ante la gravedad de la herida. Ante estos hechos los guardias civiles procedieron al auxilio inmediato de esta persona, comprobando que el corte se encontraba próximo a la arteria femoral teniendo que ser trasladado de urgencia por servicios médicos.

La Guardia Civil sospecha la relación de la herida producida con un asalto a un establecimiento hostelero realizado durante horas previas al registro de la vivienda, y en la que los investigadores analizan restos de sangre presentes en el interior del establecimiento donde se produjo la fractura de una gran cristalera.

Tras la atención quirúrgica de urgencia y encontrándose fuera de peligro por valoración de los facultativos, se procedió por parte de la Guardia a la detención del mismo.

Como resultado final de la investigación, se ha procedido a la detención de estas dos personas siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente quien decreto el ingreso en prisión provisional y sin fianza, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación, delito de robo en interior de vivienda y un delito de estafa por el uso fraudulento de tarjetas de crédito sustraídas en el inmueble.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Mairena del Aljarafe pone de manifiesto la magnífica coordinación entre los distintos niveles en unidades de investigación de la Comandancia de Sevilla junto con la colaboración del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe y la USECIC de la Comandancia.

La investigación continúa abierta no descartándose el esclarecimiento de más hechos delictivos, así como nuevas actuaciones policiales.