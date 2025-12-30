Andalucía mantendrá los descuentos en el transporte en 2026: reducción del 40% en metros, autobuses y tranvías

Los precios del transporte público que depende de la Junta de Andalucía mantendrán una reducción del 40% en sus precios durante el año 2026. Las líneas de metro, los tranvías metropolitanos o las líneas de autobuses interurbanas seguirán con los mismos precios reducido que se han venido aplicando durante este año 2025.

El Gobierno andaluz ha acordado acogerse al plan elaborado por el Ministerio de Transportes para mantener durante 2026 este sistema de descuentos. El Gobierno central aportará un 20% del coste de esta reducción de precios y, pese a que en esta ocasión no es obligatoria la cofinanciación, la Junta añadirá otro 20% más. De esta forma, en los medios de transporte de titularidad autonómica se mantendrá la reducción del 40%. Estas ayudas se aplicarán sobre los títulos multiviaje y abonos, es decir, a través de la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de los metros y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos.

Esta prórroga, acordada en el último Consejo de Ministros, implica que se mantendrá la gratuidad para menores de 15 años y los descuentos del 50% para jóvenes de hasta 30 años que en este caso asume al completo el Ministerio dentro de su nuevo plan de ayudas al transportes.

“Andalucía no sólo va a aplicar las bonificaciones del Ministerio de Transportes, sino que vamos a añadir un 20% de descuento adicional, para que el transporte público siga siendo la opción elegida por los andaluces para sus desplazamientos. Esto es un añadido que se suma al trabajo en materia de movilidad sostenible que realiza la Junta de Andalucía desde hace años”, explica la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La Junta de Andalucía, no obstante, lamenta que, una vez más, se haya “esperado hasta el último momento para anunciar la continuidad de las bonificaciones”. “Sería mucho más fácil y daría más tranquilidad a los usuarios y las comunidades autónomas que vamos a aplicar estas tarifas si se informara con cierto margen de acción”, apunta.

Una ayuda para todo el transporte público

La prórroga de los descuentos y el nuevo bono único de transportes fueron dos medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance de fin de año que se concretaron en el Consejo de Ministros días después.

El Gobierno central aplica estas medidas de forma automática en los transportes que son de su titularidad como el Cercanías o las líneas de media distancia. Sin embargo, en el resto de medios que dependen de ayuntamientos o comunidades autónomas son sus gobiernos quienes deben tomar decidir su participación.

La Junta de Andalucía ya ha acordado mantener los descuentos y acogerse al plan estatal al igual que han anunciado ayuntamientos como los de Sevilla o Cádiz.