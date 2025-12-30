Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: la Junta prepara casi 20.000 plazas en el SAS, Educación y Administración General

El año 2025 ha sido un ejercicio casi récord en materia de oposiciones en Andalucía. Las consejerías de Sanidad y Educación convocaron los mayores procesos selectivos de los últimos años con más de 30.000 plazas de turno libre y promoción interna gracias a las ofertas de empleo público acumuladas de ejercicios anteriores. Para 2026, el volumen total de plazas será sensiblemente inferior, pero aun así la Junta de Andalucía dispone de un margen de casi 20.000 puestos a través de las plazas vacantes y de las ampliaciones de plantilla que ya han sido aprobadas o que se ratificarán en los próximos días.

El Gobierno andaluz ha aprobado ya formalmente las ofertas públicas de empleo del Servicio Andaluz de Salud (10. 289 plazas) y de la Administración General y Justicia (3.422). Y en los próximos días hará el mismo proceso con la Consejería de Desarrollo Educativo. A partir de que estos expedientes se aprueban legalmente hay tres años para convocar las plazas pero el planteamiento que tienen las consejerías es activar nuevos procesos durante el año 2026 que podrían sumar hasta 20.000 nuevos puestos de trabajo.

6.000 plazas de profesores

La Consejería de Desarrollo Educativo aún no ha aprobado la Oferta de Empleo Público de este 2025 pero tiene definido que habrá unas oposiciones en el año 2026. El compromiso de la consejera, Carmen Castillo, era convocar 14.000 plazas en dos años. Y según subrayan desde este departamento esta idea se mantiene. Tras convocar 8.000 puestos en 2025, ahora se estima que el número se situará en torno a las 6.000.

Dentro de este planteamiento, el Gobierno andaluz no tiene previsto, en principio, incluir en la convocatoria plazas de maestros, como sí ha ocurrido durante los últimos dos años. La prioridad son las 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria, Idiomas, de Artes Plásticas y de Diseño anunciadas así como distintas especialidades de Secundaria como matemáticas o informática que se convocaron en 2025 pero que quedaron vacantes. También se sumarán otras no convocadas como Educación Física, Orientación Educativa, Tecnología o Física y Química. También saldrán plazas de música y artes escénicas, así como de especialistas en Formación Profesional.

10.289 puestos del Servicio Andaluz de Salud

El Servicio Andaluz de Salud lanzó en 2026 una de sus mayores convocatorias de oposiciones para personal sanitario con 21.953 plazas en las que se inscribieron más de 180.000 aspirantes. Fue el resultado de acumular las ofertas de empleo público de tres años en los que no hubo grandes convocatorias.

Ahora, el objetivo es activar una nueva oposición en cuanto terminen de adjudicarse las plazas pendientes sin esperar varias anualidades a acumular más plazas. No hay fecha aún para que esto ocurra aunque la estimación es que la convocatoria de 2025 termine de resolverse el próximo año dejando así vía libre al siguiente proceso.

El Servicio Andaluz de Salud dispone ya de 10.289 plazas disponibles que se han obtenido a través de distintas medidas. Concretamente, se han generado 3.850 plazas vacantes a las que se ha añadido un 20% adicional aprovechando el límite máximo establecido en la ley hasta sumar 4.296 de las cuales 25 se ceden para profesorado. Por tanto a través de las vacantes se crean 4.271. A esto hay que añadir una ampliación de plantilla para reforzar el SAS de 3.773 plazas de nuevas creación y otras 2.167 en previsión de las jubilaciones por edad que se crearán en 2026 y 2027.

En total, 10.289 de las cuales se van a ofertar en turno libre 8.293 plazas de todas las especialidades entre ellas 1.988 de enfermería, 1.075 de técnicos auxiliares de enfermería y 486 de auxiliares administrativos. Se estima que se podrán presentar más de 180.000 personas. El resto, 1.966 ofrecerán en procesos de promoción interna.

3.422 puestos de la Administración General

De la Consejería de Función Pública dependen los puestos de la Administración General de la Junta o del área de Justicia. En este caso, prácticamente todos los años se están realizando convocatorias de distintas categorías con el objetivo, además, de que las resoluciones se ejecuten lo antes posible. En este año 2025 se han generado 3.422 plazas de las cuales 2.566 se convocarán en acceso libre y el resto en procesos de promoción interna.

En total, la Consejería tendrán disponibles a través de la tasa de reposición y de la aplicación del derecho a la progresión de la carrera profesional y promoción del personal de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público un total de 1.578 plazas para funcionarios de carrera y 1.844 de personal laboral fijo de distintas categorías.

La Consejería que dirige José Antonio Nieto tiene como objetivo convocar distintos procesos a lo largo del año 2026 aunque aún no ha cerrado un calendario concreto a la espera en algunos casos de que resuelvan procesos abiertos durante este año 2025. En algunos casos, además, hay margen para acumular plazas aún no cubiertas de ejercicios anteriores por lo que la cifra definitiva podría aumentar.