La Junta de Andalucía recorta en alquileres de sedes: ahorrará 45 millones en diez años
El Gobierno andaluz zanja otra de las operaciones firmadas en 2010, en plena crisis, para obtener financiación y firmará un nuevo contrato con su empresa pública a precios más bajos
La Junta de Andalucía continua con su nuevo plan de gestión del patrimonio público a través de subastas de bienes sin uso y de una reorganización de los alquileres. Así, la Consejería de Hacienda reordenará los arrendamientos de ocho sedes administrativas de Sevilla, Málaga y Huelva con el objetivo de conseguir un ahorro de 45 millones de euros en diez años.
Será, no obstante, un ahorro de efectos limitados. Los edficios son propiedad de la Empresa Pública de Gestión de Activos Egpasa desde 2010. Aquel año, en plena crisis, la Junta de Andalucía les vendió los inmuebles para obtener financiación sin recurrir al endeudamiento en una operación que se conoce como Sale & Leaseback. Desde entonces el Gobierno andaluz transfiere cada año a la agencia 14,5 millones de euros al año (145 en diez años), un precio que se corresponde con su valor en el mercado.
Ahora, la Consejería de Hacienda va a revisar este contrato y a dejarlo en 100 millones de euros durante los próximos diez años, es decir, un ahorro de 4,5 millones de euros al año.
Ocho edificios en Málaga, Sevilla y Huelva
Los edificios afectados por esta operación están repartidos por las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva y en ellos trabajan más de 2.500 funcionarios y personal laboral.
Concretamente, están ubicados en:
- Plaza Nueva 4 y 5, Sevilla
- Calle Seda nave 5, Sevilla
- Calle Castelar nº 22, Sevilla
- Avda. de la Palmera, nº 41, Sevilla
- Avda. de la Aurora, nº 47, Málaga
- Calle Compositor Lehmberg, nº 22, Málaga
- Calle Mora Claros, nº 4, Huelva
- Calle Los Mozárabes, nº 4, Huelva
Operación de Sale & leaseback revertida en 2023
Esta operación sigue la estela de la aprobada a finales de 2023 cuando la Junta de Andalucía adquirió 70 inmuebles que fueron vendidos en 2014 a un fondo inversor para obtener financiación a cambio del pago de 300 millones de euros y de un compromiso de 700 millones en cuotas de arrendamiento hasta 2025.
En el año 2023, dentro de la estrategia de ahorro y puesta en valor del patrimonio público andaluz, la Junta recompró los 70 inmuebles, lo que supuso un ahorro de unos 100 millones de euros en alquileres futuros y un ahorro anual estimado de 22 millones, poniendo fin al contrato de arrendamiento y recuperando la propiedad de sus edificios.
La diferencia en relación con la operación aprobada este 30 de diciembre es que en este caso es un alquiler interno (entre la Junta y una agencia pública) y por tanto se mantiene el modelo de arrendamiento en vez de recomprar y recuperar la titularidad.
