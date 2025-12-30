Los médicos pensionistas andaluces podrán ejercer hasta los 70 años: "Es insuficiente y cortoplacista"

El Gobierno central, a petición de todas las comunidades autónomas, ha aceptado la prórroga de la jubilación activa mejorada para los médicos, pero lo ha hecho con sus condiciones. El pasado mes de noviembre, la Junta de Andalucía pidió al Gobierno que ampliara durante tres años el plan piloto que se activó en 2022, para que los médicos pudieran seguir ejerciendo hasta los 72 años como medida para paliar la falta de médicos en el sistema sanitario público andaluz. Sin embargo, por el momento el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido alargar el periodo durante un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, y con la edad máxima de 70 años.

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran a este periódico que están "a favor" de seguir prorrogando año tras año esta medida y que se "está evaluando la iniciativa teniendo en cuenta los acuerdos de jubilación firmados por sindicatos y administraciones". Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) definen este prórroga como "insuficiente" y "cortoplacista".

El plan de jubilación activa mejorada es una medida que se instauró por primera vez hace tres años para hacer frente a los efectos de las jubilaciones y la falta de relevo en la atención primaria a través de la modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Desde entonces, el objetivo es mantener en activo a aquellos médicos de familia o pediatras en edad de jubilarse con tal de aplazar el final de su vida laboral. De esta forma, el sistema sanitario público gana tiempo para formar nuevos especialistas para hacer frente al déficit estructural de profesionales en centros de salud que afecta a todo el país. Como compensación, los facultativos cobran su sueldo y el 75% de la pensión. Es decir, se convierten en médicos y pensionistas al mismo tiempo.

Durante estos tres años, este plan ha permitido a más de mil médicos en España continuar en sus puestos evitando el cierre de consultas en entornos urbanos, zonas rurales o pequeños municipios donde cubrir una vacante puede conllevar meses. Por ello, en vista a que la medida llegaba a su fin el 28 de diciembre, en noviembre la Junta de Andalucía solicitó una prórroga para que los médicos pudieran beneficiarse de ella hasta los 72 años (hasta ahora terminaba a los 69 años).

El pasado 24 de diciembre el Gobierno central hizo público en el BOE que la ampliación del plazo sería de un año, hasta que los facultativos cumplieran 70 años. De hecho, tal como se expresa en el BOE "de no prorrogar la compatibilidad de la pensión de jubilación y el ejercicio de la actividad [...] dicha medida decaería el 28 de diciembre de 2025, con las importantes consecuencias que ello provocaría en los Servicios Públicos de Salud ante la falta de personal sanitario en dichas áreas".

De acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz, este plan de jubilación afecta alrededor de 200 médicos andaluces. "El problema de la falta de profesionales en atención primaria persiste y persistirá durante cuatro o cinco años como mínimo. El año que viene tendremos que volver a reclamar la prórroga", asegura el doctor Vicente Matas, delegado del Sindicato Médico en Granada. Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el doctor Alfonso Carmona, insiste en que la idea de "ampliar de año en año" es algo "tonto" ya que impide a los médicos que se programen un plan de jubilación con un poco de antelación y perpectiva.

Jubilación obligatoria a los 70 años

Ahora mismo, según la reciente aprobación del Gobierno central, los médicos de atención primaria pueden ejercer hasta los 70 años. Es decir, cuando un facultativo alcance esta edad está obligado por ley a jubilarse. Sin embargo, esta medida tiene matices: si en diciembre del año que viene, cuando se termine la prórroga, el facultativo todavía no ha llegado a la edad límite, podrá seguir ejerciendo. Según el BOE, "los facultativos que a fecha 31 de diciembre de 2026 se encuentren compatibilizando la pensión de jubilación con el trabajo al amparo de lo previsto en esta disposición transitoria, podrán mantener dicha compatibilidad hasta que cesen en el servicio activo".

De esta forma, aquellos médicos que ya estén trabajando a la par que cobran el 75% de la pensión y no alcancen los 70 años podrán seguir en activo el año que viene aunque no se aceptara una nueva prórroga. Esta alternativa, aplaudida por el SMA, evitará que se pierdan médicos en los centros de salud independientemente de si se vuelve (o no) a extender el plazo.

Más de 20.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud se jubilarán en los próximos cinco años, una cifra muy superior a la capacidad de creación de nuevas plazas especialmente de médicos. Uno de cada tres sanitarios ha cumplido ya 55 años.

Una medida para más especialidades

La propuesta que se ha planteó en la Comisión Interterritorial de Sanidad en noviembre pedía que se aplicara a los médicos de familia y a los pediatras que podían seguir trabajando hasta los 72 años en los centros de salud. Se trata de dos especialidades en las que el ritmo de incorporaciones es muy inferior al de las jubilaciones que se producen. En este sentido, el Gobierno andaluz también defendió que se pudiera extender posteriormente a otras especialidades deficitarias del Sistema Nacional de Salud, algo que también apoyó el sindicato y el CACM.

Sin embargo, esta nueva prórroga del Gobierno no contempla que la jubilación activa mejorada pueda llegar a otro tipo de especialidades como sería el caso de aquellos servicios cuyas plazas escasean en hospitales ubicados en zonas rurales o de difícil acceso.