Nochevieja diferente en Andalucía: doce lonchas de jamón ibérico en lugar de uvas
El Ayuntamiento de Jabugo celebró las Precampanadas Ibéricas con música, convivencia y la degustación de jamón DOP Jabugo, un evento que ya es tradición navideña en la localidad
El municipio onubense de Jabugo ha vuelto a despedir el año de una forma única y con sello propio al celebrar este martes sus ya emblemáticas Precampanadas Ibéricas, un evento que congregó a numerosos vecinos y visitantes en la Plaza del Jamón, donde el jamón DOP Jabugo se convirtió, una vez más, en el gran protagonista de una celebración cargada de tradición, identidad y sabor.
Según ha indicado el Ayuntamiento de Jabugo en una nota de prensa, la jornada se ha desarrollado en un ambiente festivo y participativo lleno de música, convivencia y la degustación de las doce lonchas de jamón DOP Jabugo, que marcaron el ritmo de unas Precampanadas que, con cuatro ediciones, se han convertido en una auténtica tradición navideña en la localidad.
Una tradición navideña con identidad propia
Así, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez Sánchez, ha valorado “muy positivamente” la celebración de este evento, destacando que las Precampanadas Ibéricas “representan ya una seña propia de nuestra Navidad, una forma muy nuestra de cerrar el año en torno a nuestro producto más emblemático”.
En este sentido, el alcalde ha subrayado que “el jamón DOP Jabugo es un producto que reúne, que congrega y que estos días se convierte en el auténtico rey de las mesas españolas, y qué mejor manera de despedir el año que haciéndolo con doce lonchas del mejor jamón del mundo”.
Además, Domínguez ha destacado que este acto “es también una oportunidad para poner en valor el gran año que ha vivido Jabugo y su industria agroalimentaria”, señalando que “la campaña de Navidad se ha cerrado con un rotundo éxito para el sector, lo que nos anima a seguir trabajando en 2026 para continuar consolidar a Jabugo como un referente indiscutible dentro del ámbito agroalimentario y gastronómico”.
Campanadas con nombres propios
En esta edición las doce campanadas fueron cantadas por un grupo de personas formado por representantes del ámbito provincial y local. Entre ellas se encontraban la atleta Blanca Betanzos, el artista ‘Pepe el Marismeño’, el compositor Abel Moreno, el periodista de Canal Sur Norberto y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, quien ha felicitado al Ayuntamiento por “esta fantástica iniciativa”.
Junto a ellos participaron también personas destacadas del municipio, como Guillermo García Palacios-Álvarez, presidente de la DOP Jabugo; Francisco Javier Vázquez Muñiz, autor del libro Jabugo en la Guerra Civil; María José Macías Ruiz, profesora del Taller de Encajes de Bolillos de Jabugo; José Luis Escuredo Franco, empresario y fundador de La Jabugueña; Prudencio García Vázquez, representante de la histórica empresa de electricidad de El Repilado Santa Teresa; y María del Pilar Martín Romero, en representación del colectivo de asociaciones de Los Romeros.
