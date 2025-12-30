Sevilla comienza 2026 con más agua: así están creciendo los pantanos del Guadalquivir por las lluvias
Los embalses andaluces alcanzan el 46,86% de su capacidad y mejoran en más de 12 puntos respecto a 2024, según datos oficiales
R.M.
Los embalses andaluces arrancan la semana con una notable mejoría y alcanzan este martes el 46,86% de su capacidad, lo que equivale a 5.194 hectómetros cúbicos (hm³) de agua almacenada sobre un total de 11.084 hm³, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. Esta cifra supone un incremento de 1.368 hm³ y 12,34 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024, cuando las reservas se situaban en 3.826 hm³ y apenas un 34,52% de agua acumulada.
Además, los pantanos andaluces han registrado un ascenso de 110 hm³ respecto a hace una semana y 6,97 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 39,59%, con 4.388 hm³ de agua registrada.
Mejora general en la cuenca del Guadalquivir
Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 46,16%, con 3.707 hm³, lo que se traduce en 37 hm³ más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.069 hm³) y mejoran en 884 hm³ el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.823 hm³.
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 42,93% y se sitúa en 504 hectómetros cúbicos registrados, diez menos que en la semana pasada, siendo los únicos embalses andaluces que experimentan una bajada respecto a la semana anterior. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (464 hm³) y la del año pasado, cuando tenía 344 hm³ en este periodo.
Altos niveles en Tinto, Odiel y Piedras
Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras, en Huelva, han registrado unas reservas con 196 hm³, 19 más que hace una semana, y se sitúan al 85,59% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (176 hm³), y cuentan con cinco hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 191 hm³.
La demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, en Cádiz, sube hasta el 45,49% de su capacidad total, con 751 hm³, 28 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 283 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 468 hm³, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (679 hm³).
Situación de la reserva hídrica en España
La reserva hídrica española está al 56,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.546 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 452 hm³, lo que representa el 0,8% de la capacidad total de los embalses españoles.
