Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas ha denunciado el grave deterioro del paseo marítimo y la gestión que, a su juicio, ha conducido a una situación de riesgo evitable. Según la asociación, los daños actuales no son fruto de un fenómeno imprevisible, sino la consecuencia directa de decisiones tomadas el pasado verano, cuando se permitió la instalación de atracciones de gran tonelaje, como una noria, junto a dicho paseo marítimo y sin los estudios técnicos necesarios. Los propietarios aseguran que advirtieron reiteradamente de las consecuencias, pero sus denuncias fueron ignoradas por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), del que depende esta playa onubense.

Aparición de un socavón junto a la noria

La aparición reciente de un socavón en el mismo punto del paseo donde se apoyaba una de las patas de la noria lo ha confirmado. Según la asociación, permitir estas instalaciones no fue un fallo técnico puntual, sino “una irresponsabilidad gravísima. No un error. No una casualidad”, denunciando que se trató de “una decisión consciente que puso en peligro la vida de cientos de personas”. Subrayan además que si no se produjeron consecuencias mayores fue únicamente por azar: “No pasó nada por pura suerte, no por la diligencia del Ayuntamiento de Almonte ni de su equipo de gobierno”.

“Hoy, el tiempo habla claro”, afirman, destacando que el hundimiento se ha producido “exactamente donde se advirtió que ocurriría” y en un punto donde, según indican, “se miró hacia otro lado”. La asociación recuerda que estos hechos fueron denunciados ante las autoridades, pero lamenta que la respuesta fuera el “archivo del caso”, acompañado de “silencio institucional” y la ausencia total de medidas preventivas, aludiendo al ayuntamiento almonteño.

En su comunicado, la crítica se amplía a la forma en que, a su juicio, se gestionan este tipo de riesgos: “Como siempre, en este país no se actúa hasta que hay muertos”, denuncian, alertando de una cultura política reactiva que solo responde tras la tragedia. Frente a ello, insisten en que “esto sí se vio venir” y rechazan lo que consideran una gestión irresponsable de la seguridad pública.

Estado actual del Peso Marítimo de Matalascañas. / El Correo

La asociación concluye con una acusación directa al gobierno municipal, al que atribuye una “negligencia intolerable”. En sus palabras, la gestión actual “no solo es irresponsable: es peligrosa”, y rematan con un mensaje contundente: “Almonte no merece un gobierno que pone en riesgo a sus vecinos”.

La competencia exclusiva del paseo marítimo, del Ayuntamiento de Almonte

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas mantuvo el 23 de diciembre una reunión con la Subdelegación del Gobierno y la Jefatura Provincial de Costas para conocer la situación real del litoral y las actuaciones previstas a medio plazo. En el encuentro se les informó del aumento del nivel del mar y de los proyectos en marcha, entre ellos la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de escolleras, con una finalización prevista para marzo de 2026. Asimismo, se aclaró que el mantenimiento y la reconstrucción del paseo marítimo son competencia exclusiva del Ayuntamiento de Almonte. La asociación advirtió de que la primera línea de playa se encuentra en serio riesgo y lamentó la falta de una voluntad política clara para acometer una inversión estructural a largo plazo.

Este encuentro se produjo después de que, en noviembre, la Asociación alertara públicamente del grave estado del paseo marítimo, especialmente en el tramo entre Caño Guerrero y Los Palos, donde denunció décadas de abandono, pérdida masiva de arena, retirada sin control de estructuras de contención y reparaciones provisionales tras el derrumbe de la primavera de 2025. A ello sumaron la instalación de atracciones de gran peso sin estudios ni autorizaciones, lo que, según sostienen, agravó grietas y hundimientos ya existentes. Ante la falta de respuestas efectivas a sus denuncias, los propietarios reclamaron un informe técnico independiente y urgente, medidas inmediatas de estabilización y contención, la investigación de posibles responsabilidades y un plan de regeneración integral del paseo marítimo.