Cobre, estaño y plata: nuevos yacimientos en Huelva desvelan tesoros mineros en Escacena

Pan Global Resources, empresa de exploración e investigación de recursos minerales que opera en España a través de sus filiales andaluzas Minera Sabina y Minera Águila, ha publicado las primeras estimaciones de recursos minerales de los yacimientos La Romana y Cañada Honda, ambos situados en su Proyecto Escacena, en plena Faja Pirítica Ibérica. Estas estimaciones iniciales representan un hito para la compañía y establece la base técnica para los futuros estudios y evaluaciones económicas. Además, tanto La Romana como Cañada Honda permanecen abiertos en extensión y profundidad, lo que confirma un importante potencial de crecimiento.

En el yacimiento de La Romana, la compañía ha definido 32,4 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, que contienen 119.500 toneladas de cobre, 8.800 toneladas de estaño y 1,7 millones de onzas de plata. A ello se suman 4,0 millones de toneladas de recursos inferidos con 15.800 toneladas de cobre, 300 toneladas de estaño y 0,2 millones de onzas de plata. Además, una parte sustancial del recurso se encuentra contenida en una corta conceptual a cielo abierto, diseñada como una proyección razonable de extracción económica que deberá confirmarse mediante estudios posteriores.

Toneladas de recursos

Por su parte, el yacimiento de Cañada Honda aporta 5,0 millones de toneladas de recursos inferidos con 104.000 onzas de oro, 6.800 toneladas de cobre y 0,2 millones de onzas de plata. La compañía ha identificado además mineralización adicional aún no clasificada, lo que indica margen para seguir ampliando el recurso con la exploración en curso. Asimismo, hasta la fecha se ha investigado aproximadamente en un 10% de su extensión conocida.

El presidente y CEO de Pan Global, Tim Moody, ha destacado que "varios años de exploración rigurosa en el Proyecto Escacena han dado como resultado múltiples descubrimientos, incluidos los yacimientos de La Romana y Cañada Honda”. A su vez, ha subrayado que “la alta proporción de recursos medidos y contenidos en un potencial cielo abierto en La Romana confirman la fuerte continuidad del sistema mineral. El recurso inicial en Cañada Honda, situado aproximadamente a 4 km al norte de La Romana, añade un segundo sistema mineralizado distinto, con predominio de oro y un importante contenido de cobre y plata”. Moody ha señalado que “los estudios metalúrgicos realizados en La Romana confirman la posibilidad de producir concentrados de cobre de alta calidad y con niveles muy bajos de impurezas”.

Además, “con ambos yacimientos abiertos a nuevas ampliaciones y una cartera de objetivos adicionales en un distrito minero consolidado, el Proyecto Escacena cuenta con una sólida base técnica sobre la que avanzar en las próximas etapas de exploración y evaluación técnica”, ha destacado.

Pan Global presentará en los próximos 45 días un Informe Técnico independiente conforme a la norma NI 43‑101 en la plataforma SEDAR+, que respaldará estas estimaciones de recursos minerales.

Sobre el Proyecto Escacena

El Proyecto Escacena abarca más de 13.900 hectáreas de derechos mineros 100 % propiedad de Pan Global. Se encuentra junto a minas históricas como Aznalcóllar y Los Frailes, y muy cerca de la mina en operación de Riotinto. En este entorno, la compañía desarrolla los yacimientos de La Romana y Cañada Honda, además de múltiples objetivos de exploración adicionales.

Pan Global Resources es una empresa de exploración e investigación de recursos minerales centrada en el descubrimiento de yacimientos de cobre, estaño y otros metales en España. La compañía busca activamente depósitos minerales metálicos, especialmente de cobre. Este metal, considerado crítico por la Unión Europea, es clave para la electrificación global y la transición energética, lo que determina su perspectiva de oferta y demanda. El proyecto estrella de la compañía es el Proyecto Escacena, ubicado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España. El equipo de Pan Global Resources está especializado en la exploración de yacimientos minerales y está firmemente comprometido a operar de manera segura, sostenible y con el mayor respeto por el medio ambiente y sus comunidades asociadas.