El desconocido manjar de Andalucía que deja sin palabras a dos 'influencers': "No sabíamos ni que existía"

Andalucía, y cada una de sus provincias, atesora un sinfín de propuestas culturales, patrimoniales y gastronómicas capaces de sorprender incluso a quienes creen conocer bien la comunidad. Eso es precisamente lo que les ha ocurrido a dos populares creadores de contenido, acostumbrados a recorrer medio mundo en busca de experiencias únicas, y que han quedado completamente impactados al descubrir un plato tradicional andaluz del que nunca habían oído hablar.

“¿Cómo puede ser que nadie hable de esta comida en España? Hemos vivido aquí toda la vida y no solo no la habíamos probado, es que ni siquiera sabíamos que existía”, comentan Alfon y Gon, hermanos gemelos y responsables del perfil ‘Gemelos viajeros’, desde el que comparten con miles de seguidores rincones, sabores y curiosidades de distintos países. En una de esas rutas para descubrir joyas ocultas, su sorpresa llegó en la provincia de Jaén, donde se toparon con un producto que les dejó sin palabras.

Se trata de los ochíos, unos panecillos salados muy arraigados en la comarca de La Loma y especialmente populares en municipios como Úbeda y Baeza —ambos Patrimonio de la Humanidad—, así como en Torreperogil o Sabiote. Su receta tradicional incluye pimentón, sal y aceite de oliva virgen extra, aunque en la capital jiennense existe una versión diferente, de carácter dulce, espolvoreada con azúcar.

Los ochíos de Jaén, un tesoro gastronómico poco conocido

“Es una de esas comidas desconocidas que hay que probar sí o sí”, aseguran los hermanos sobre este producto cuyo nombre procede de la octava parte de la masa con la que se elaboraba antiguamente el pan. Los ochíos pueden degustarse solos o rellenos de una gran variedad de ingredientes, como morcilla, picadillo, jamón, tomate, atún u otras combinaciones al gusto.

Para Alfon y Gon, resulta llamativo que un plato tan representativo de Jaén sea prácticamente invisible fuera de la provincia. “El pan con tomate es típico de Cataluña y se come en toda España. El salmorejo es andaluz y lo encuentras en muchos sitios. Pero esto no lo hemos visto nunca en ningún otro lugar del país”, señalan sorprendidos.

Además, destacan su sabor intenso y su calidad: “Son pequeños, bastante salados, llevan pimentón y, sobre todo, están hechos con uno de los mejores aceites de oliva de España. Así que imagínate cómo están”. Por último, lanzan un deseo claro: “Ojalá se hicieran en más sitios, pero por ahora, si quieres probarlos, tienes que venir a Jaén. Merecen muchísimo la pena”.