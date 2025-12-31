La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg

“Manegodor, ciudad de camarones”. Comida rica, precios asequibles y un entorno mágico. Nada le falta a esta taberna única que no solo disfruta de un enclave único y excepcional sino que pone a la mesa productos de extraordinaria calidad.

En este rincón de Trebujena (Cádiz), a una hora y cinco minutos en coche desde Sevilla, los atardeceres son mágicos y podrás tener una de las mejores sobremesas para afrontar con fuerza el año 2026 que comienza. Abre para almuerzos de jueves a domingo y está en la carretera del río, en Las Chozas. No es fácil encontrarlo pero desde luego merece la pena.

Arroz de pato, marisco y pescado de estero, parrillada ibérica y todas las ventajas de la proximidad del Parque Nacional de Doñana. La oferta gastronómica es cautivadora. Huevas, pulpo, langostino de río, albur a la plancha, croquetas de rabo de toro y un exquisito arroz de conejo hacen las delicias de quien decida sentarse a su mesa.

Hay un estupendo y amplio salón interior, muy acogedor, con chimenea y unas vistas únicas. Un sitio singular, a pocos metros del río Guadalquivir. La taberna Manegodor se ubica en lo que llaman el "triángulo de las Bermudas": un rincón entre Cádiz, Sevilla y Huelva, que ofrece lo mejor de cada provincia en cuanto a productos gastronómicos.

Su atardecer es único. Tanto que su puesta de sol enamoró al rey Midas del cine, al director Steven Spielberg cuando en 1987 buscaba un fotograma perfecto para su película ‘El Imperio del Sol’. Esa luz especial que debía bañar sus decorados la encontró en este rincón de Cádiz, en Trebujena. Esa misma puesta de sol es la que podrás disfrutar tras un almuerzo tranquilo y de calidad en esta taberna que es motivo para hacer una excursión perfecta con la que aprovechar un día tranquilo y empezar muy bien el año.

“Excelente atención, lo recomiendo, la comida muy bien nos encantó, pedimos una parrillada y bebida el típico mosto. Todo buenísimo”, señalan sus comensales. “Nos dejamos recomendar por el camarero y fue un acierto. Comida muy rica y tipo casera y con productos de cercanía. Sin duda repetiremos”, dice otra recomendación. Lo que no se olvidan sus clientes es de recomendar el mosto para beber y su surtido de tartas caseras para poner el broche final al almuerzo mientras se disfruta de sus vistas.