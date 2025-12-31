Lo más visto de 2025 en 'El Correo de Andalucía'

Este año que termina hemos publicado muchas noticias que han marcado la agenda local y andaluza. En 2025, desde El Correo de Andalucía te hemos contado temas de plena actualidad, como la crisis de los cribados, la polémica intervención de la Macarena o los estragos de los distintos temporales que han azotado a la comunidad.

La política local y andaluza también han estado muy presentes en la agenda diaria, así como los casos de corrupción y las decisiones que afectan a la economía de los andaluces. Sin embargo, esta es una selección de las informaciones que más han llamado la atención de nuestros lectores en 2025:

En abril de este año, la gratuidad del transporte para los menores de 14 años fue motivo de enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El problema surgió cuando la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, eludió mencionar que la subvención llegaba desde Madrid, lo que provocó el enfado del ministro de Trasportes, Óscar Puente, que remitió un escrito advirtiendo del incumplimiento de la normativa y de sus consecuencias: la retirada de la ayuda. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, fue un "acto de chulería y arrogancia" y una forma de agraviar a Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo. / Julio Muñoz / EFE

El posible fin de Muface marcó la actualidad, no sólo andaluza, sino en el país desde principios de año y hasta que Gobierno y aseguradoras llegaron a un acuerdo. Juanma, catedrático de la Universidad de Sevilla, y sus compañeros relataron el temor de perder la mutualidad después de más de 30 años, así como el miedo a perder todos los tratamientos médicos en los que están inmersos.

El Correo

La cumbre de la ONU que se celebró este verano en Sevilla marcó la actualidad a principios del mes de julio. Desde el 30 de junio hasta el 3 de julio, Sevilla fue la capital del mundo. Durante esos cuatro días la ciudad acogió la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, una cumbre organizada por la ONU y que se celebró en el Fibes. Este evento se convirtió en una auténtica odisea logística, que alteró el día a día de la ciudad. Por este motivo, el alcalde pidió en su día a los vecinos de Sevilla Este que usaran días de "asuntos propios o teletrabajen", desatando una gran polémica entre la ciudadanía.

Fachada del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes. / Jorge Jiménez. ECA

La Feria de Abril sigue siendo uno de los eventos más importantes de la ciudad y que más información genera. Este año, destacaron algunos incidentes como una denuncia por una presunta agresión sexual hasta un caballo desbocado que arrolló a cinco personas , y un incendio en una caseta. Pese a estos sucesos, el Ayuntamiento de Sevilla destacó una feria sin incidentes de gravedad, aunque con una preocupación latente, por la asistencia a menores con intoxicación etílica, que "se duplicó con respecto al día anterior". Estos jóvenes fueron atendidos por el servicio sanitario con la ayuda de los Agentes Tutores que está también en el hospital de campaña.

Una de las calles de la Feria de Abril, este miércoles en Sevilla. / Raul Caro / EFE

La polémica salpicó al municipio gaditano de Barabate. Su alcalde, Miguel Molina, pagó más de 57.000 euros a José Manuel Carrión, un conocido abogado sevillano que ha defendido al hermano de Miguel Carcaño o al exdirector de Mercasevilla. Y lo hizo porque Carrión, que dirige una empresa municipal del Ayuntamiento barbateño, prestó además servicios jurídicos a este Consistorio el año pasado por valor de 111.000 euros. La Intervención tiró para atrás sus facturas: no había ningún contrato administrativo de por medio. Aun así, Molina levantó los reparos y le abonó una parte de lo que exigía este letrado. En total, 36.278,26 y 20.807,17 euros.

Miguel Molina, alcalde de Barbate, en una imagen institucional. / AYUNTAMIENTO DE BARBATE (FACEBOOK)

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla tuvo que intervenir en la plaza del Salvador al detectarse una gran lona publicitaria de una plataforma audiovisual sobre la fachada de uno de los edificios. Se trataba de una acción publicitaria no permitida por lo que hubo que ordenar la retirada y se inició un expediente para sancionar a la empresa responsable.

Lona publicitaria en El Salvador / El Correo

Los precintos se han convertido durante los últimos años en un instrumento clave de la Junta de Andalucía para luchar contra las construcciones ilegales que se reparten por distintos puntos del territorio especialmente en zonas como la provincia de Cádiz . Entre 2023 y 2024, por ejemplo, se usó esta vía administrativa para frenar hasta 864 edificaciones sobre suelo rústico no urbanizable. Este año 2025, en los primeros meses se han sumado otras 162 intervenciones de estas características.

Precinto de una de las viviendas. / El Correo

Sin lugar a dudas, unos de los temas del año fue la polémica intervención de la Esperanza Macarena en junio. “La gente estaba llorando frente a la imagen, se ha formado un revuelo grande”, contaban hermanos a El Correo de Andalucía que a última hora de la mañana esperaban frente al templo a la espera de reacciones o noticias de la que puede decirse es uno de los episodios de mayor controversia en el mundo cofrade de los últimos años.

El antes (izda.) y el después (dcha.) de la intervención de la Virgen Macarena. / El Correo

La Guardia Civil, un año más, puso el foco en la desembocadura del Guadalquivir durante la celebración de las Carreras de Sanlúcar. Más de 230 agentes de la Benemérita están desplegados en Sanlúcar de Barrameda para velar por la seguridad en la 180 edición de las Carreras de Caballos, declaradas Bien de Interés Turístico Internacional.

Un agente de la Benemérita en Sanlúcar de Barrameda / Guardia Civil

La historia de Rubén y Emmanuel conmovió a los lectores de El Correo de Andalucía. "No vuelvo a mi casa desde el 9 de febrero de 2024". Rubén nos contó cómo cambió su vida aquella mañana. Llovía a mares y su novio, Emmanuel, iba camino al trabajo cuando sufrió un grave accidente de coche. Los bomberos llegaron a decir que no habían visto nada igual; estuvieron trabajando dos horas en el rescate del joven, que ingresó en la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla . Los primeros días los diagnósticos apuntaban a un posible estado vegetativo. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad: fue mejorando, pero tuvo que empezar a hacer todo desde cero, siempre con su novio al lado.

Emmanuel junto a su novio Rubén. / Cedida

Este es sólo un ejemplo de la misión que durante este año ha tenido y que durante este nuevo año tendrá la redacción de este periódico: ofrecer información veraz e historias que muestren la realidad de nuestra ciudad y de Andalucía, siempre con un enfoque claro y objetivo de los temas que importan e interesan a nuestros lectores. ¡Feliz año nuevo!