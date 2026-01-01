Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis

La borrasca de gran impacto Francis comenzará a actuar en Andalucía en las horas finales del viernes con lluvias por Huelva, pero ya de lleno el sábado. Sin embargo, ya el mismo viernes, 2 de enero, la provincia de Cádiz estará con aviso amarillo por oleaje las 24 horas, según informa Aemet.

Avisos en Andalucía y cómo será el tiempo el viernes

El aviso amarillo de Cádiz del viernes se circunscribe a la costa en la zona del Estrecho, con vientos de Levante de 50 a 61 km/h de fuerza 7. Por el momento no hay más alertas activas de Aemet para este día.

La previsión del tiempo para este viernes en Andalucía es de cielos nubosos con nubes altas, aumentando a muy nubosos por la tarde y acompañados de lluvias moderadas en la provincia de Huelva por la tarde.

Las temperaturas estarán en ascenso generalizado y los vientos serán entre flojos y moderados del este en la vertiente atlántica, y flojos variables en el resto. Levante moderado en el litoral mediterráneo y moderados del sureste en el atlántico, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

Mapa de Aemet del viernes a laas 23.00 horas. / Aemet

¿Qué pasará en España?

La borrasca Francis, situada al oeste de la Península y profundizándose, dejará cielos cubiertos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares el viernes con predominio de la nubosidad alta en el tercio oriental y Baleares. Se esperan lluvias en el oeste peninsular que durante la tarde se extenderán por el Cantábrico, meseta Norte, alto Ebro y Pirineos occidentales. Serán más persistentes en el sistema Central occidental y zonas del noroeste. Nevará en los Pirineos en cotas por encima de 1100-1300 metros al principio del día subiendo al final a 1600-2000 m.