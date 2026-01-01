Año Nuevo récord en Sierra Nevada con más de 101 kilómetros de pistas abiertas

La estación invernal de Sierra Nevada (Granada) arranca el Año Nuevo con un hito destacado al superar este jueves la barrera de los 100 kilómetros esquiables, el mejor registro de pistas abiertas en lo que va de temporada de invierno, consolidándose como uno de los grandes destinos de esquí en España.

Datos de apertura y nieve disponible

Según la información de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de Sierra Nevada, la estación ha abierto una longitud que alcanza los 101,4 kilómetros en total, con un desnivel de 1.200 metros y unos espesores de nieve que oscilan entre los 30 y los 100 centímetros de calidad polvo.

Nochevieja en Sierra Nevada. / @websierranevada (X)

De este modo, Sierra Nevada ha abierto 22 remontes en total para el uso de las pistas de esquí en una jornada en la que las temperaturas oscilarán entre los cero y los seis grados bajo cero, con visibilidad total y vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Celebración de Año Nuevo en la estación

La estación granadina celebró en la noche de este miércoles las tradicionales campanadas, que, en esta ocasión, fueron retransmitidas por Canal Sur Televisión para toda Andalucía.

La programación festiva continuará con un ciclo de cine infantil durante las tardes, y el 5 de enero regresará la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, con un cortejo que descenderá por la Pista del Río.