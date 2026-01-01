Cloe, primera bebé andaluza de 2026, nace en el Juan Ramón Jiménez de Huelva a las 00:01 horas

El primer bebé nacido en 2026 en los hospitales públicos de Andalucía ha sido una niña llamada Cloe, que llegó al mundo apenas un minuto después de la medianoche en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Cloe, que es la primera hija de María José y Francisco Javier, vecinos de la capital onubense, nació con un peso de 3.250 gramos y una estatura de 49 centímetros, inaugurando así el año en la sanidad pública andaluza.

Primer nacimiento en Almería

En Almería, el primer nacimiento de 2026 se ha registrado en el Materno Infantil Princesa Leonor del Hospital Universitario Torrecárdenas a las 2:26 horas. Se trata de un niño, David, primer hijo de David y Marisol, que ha pesado 2.900 gramos y ha medido 49 centímetros.

La primera bebé de Andalucía, Cloe. / El Correo

Primer bebé en Cádiz

El primer bebé gaditano ha nacido en el Hospital Universitario de Jerez a las 00:32 horas. Es una niña, Dafne, hermana de Fernando, de cuatro años, e hija de Judith y Ezequiel. Ha pesado 3.980 gramos y ha medido 53,5 centímetros.

Nacimiento destacado en Córdoba

En Córdoba, Elena ha sido la primera bebé nacida en 2026 y lo ha hecho en el Hospital Universitario Reina Sofía a la 1:24 horas. Ha pesado 2.850 gramos y ha medido 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, 6 y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta de la familia, pero la primera niña, muy deseada por todos.

Primer nacimiento en Granada

En Granada, el primer nacimiento del año ha sido a las 3:36 horas en el Hospital de Guadix. Ha sido un niño, Juan, hijo de Jennifer y Ricardo. Ha pesado 3.200 gramos y ha medido 51 centímetros. Tiene dos hermanas y un hermano.

Primer bebé en Jaén

En Jaén, el primer bebé de 2026 es un niño, Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio, que ha nacido en el Hospital Universitario de Jaén a las 2:03 de la madrugada. Ha pesado 3.390 gramos y ha medido 50 centímetros, y lo esperan dos hermanos en casa.

Nacimiento de Año Nuevo en Málaga

En Málaga, el primer alumbramiento del año se ha producido en el Hospital Universitario Costa del Sol a las 00:37 horas. Se trata de una niña, Sofía, primera hija de Carlota y Daniel, que ha pesado 2.560 gramos y ha medido 47 centímetros.

Primer bebé de Sevilla

A las 4:50 horas ha nacido Noa, la primera bebé de Sevilla, hija de Ana y Juan Antonio, que ya tienen otros tres hijos. Noa, que ha pesado 3.240 gramos, ha llegado al mundo en un parto rápido en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Datos de partos en la sanidad pública andaluza

En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024, el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023. Por provincias, entre enero y noviembre de 2025 Almería registró 4.401 partos, Cádiz 5.106, Córdoba 3.053, Granada 4.914, Huelva 2.464, Jaén 2.705, Málaga 6.646 y Sevilla 7.273. En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos, Cádiz 6.827, Córdoba 3.775, Granada 6.333, Huelva 3.217, Jaén 3.742, Málaga 8.589 y Sevilla 9.613.