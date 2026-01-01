Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos coches en Almería

Cuatro personas —tres mujeres y un hombre— han resultado heridas este jueves, 1 de enero, tras una colisión entre dos turismos registrada a primera hora de la mañana en Vícar (Almería), según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Accidente frontal en una vía urbana

Sobre las 7,10 horas de la mañana de este jueves, el 112 recibía un aviso por la colisión frontal de dos vehículos en la calle Carmen Martín Gaite del citado municipio almeriense, por la que había varias personas heridas y atrapadas.

La sala coordinadora de emergencias activó entonces a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los Bomberos del Consorcio de Poniente y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han atendido a cuatro personas; en concreto, a dos mujeres de 21 y 25 años de edad y a un varón de 26 que han sido evacuados al Hospital de Poniente de El Ejido (Almería), y una cuarta chica, de 24 años, que ha sido trasladada al Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense, según han detallado desde el 112.