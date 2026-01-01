Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos coches en Almería
Ocurrió en el municipio almeriense de Vícar sobre las 07.10 horas de la mañana, cuando el 112 recibió avisos de un accidente con varias personas heridas y atrapadas
Cuatro personas —tres mujeres y un hombre— han resultado heridas este jueves, 1 de enero, tras una colisión entre dos turismos registrada a primera hora de la mañana en Vícar (Almería), según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Accidente frontal en una vía urbana
Sobre las 7,10 horas de la mañana de este jueves, el 112 recibía un aviso por la colisión frontal de dos vehículos en la calle Carmen Martín Gaite del citado municipio almeriense, por la que había varias personas heridas y atrapadas.
La sala coordinadora de emergencias activó entonces a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los Bomberos del Consorcio de Poniente y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los sanitarios han atendido a cuatro personas; en concreto, a dos mujeres de 21 y 25 años de edad y a un varón de 26 que han sido evacuados al Hospital de Poniente de El Ejido (Almería), y una cuarta chica, de 24 años, que ha sido trasladada al Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense, según han detallado desde el 112.
- Las lluvias regresan a Andalucía: una borrasca cubrirá de precipitaciones la región al menos tres días
- Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
- La lluvia no da tregua en Andalucía: avisos naranjas por precipitaciones intensas este domingo
- La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
- La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg
- Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
- Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos