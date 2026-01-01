Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios

El año 2026 arranca en Andalucía con una inflación del 2,9% que se percibe en la cesta de la compra y en los suministros básicos, con la amenaza de la subida de las hipotecas y con los precios de compra venta y de alquiler de viviendas en un récord histórico. Para frenar esta escalada sostenida que se mantiene desde hace meses las administraciones públicas (Gobierno, Junta de Andalucía y los principales ayuntamientos) han diseñado un ejercicio de congelación fiscal con bajadas puntuales, de incremento de sueldos públicos y de las actuaciones de las prestaciones por desempleo y para los jubilados.

Los andaluces estrenarán este 2026 el nuevo plan de deducciones fiscales que será efectivo en junio con la presentación de las declaraciones del IRPF y dispondrán durante todo el ejercicio de precios reducidos hasta en un 40% en el transporte público. No habrá subidas en la cuota autonómica de los recibos del agua (el canon de inversiones), en las cuotas que abonan los autónomos que se han congelado ni en las principales tasas e impuestos de las administraciones.

¿Cuáles son las nuevas deducciones fiscales en Andalucía en 2026?

La principal novedad de este 2025 en Andalucía son las nuevas deducciones fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía y que entran en vigor a partir del 1 de enero. Se incorporarán por tanto en la próxima campaña de la renta. Se estima que beneficiarán a más de un millón de andaluces. Concretamente, se estrenan las ayudas para las cuotas de gimnasios y escuelas deportivas y por los gastos en veterinarios de las mascotas. En ambos casos de un 15% de los gastos en los que se incurrió en 2025 con un máximo de 100 euros. No habrá límites de renta. También podrán beneficiarse por primera vez las personas con una enfermedad celíaca que de forma automática podrán deducirse 100 euros sin necesidad de aportar justificación alguna.

Además, se amplían los beneficiarios posibles de las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento de menores que pasan a ser universales (sin límite de renta) y se flexibilizan los requisitos para acceder a las deducciones por inversión en alquiler de vivienda habitual que se situarán entre 1.200 y 1.500 euros anuales.

Junto a esto se mantienen el resto de deducciones fiscales que se han ido consolidando durante los últimos años como la vinculada a los gastos en academias, por familia numerosa, por ayuda doméstica en el caso de las personas mayores o por situación de discapacidad.

Los descuentos del transporte público en 2026

El ejercicio 2026 arranca con la garantía de congelación en los precios del transporte público en Andalucía. Se mantendrá la reducción del 40% en los metros, tranvías o autobuses urbanos de las principales ciudades gracias a la nueva edición del plan estatal del Ministerio de Transportes. En esta ocasión, además, no harán falta prórrogas. Se mantendrá durante todo el ejercicio.

En Andalucía, con la financiación del Ministerio, se mantendrá la gratuidad para menores de 15 años y los descuentos del 50% para jóvenes de hasta 30 años . Al mismo tiempo, tanto los medios dependientes de la Junta de Andalucía como de las principales ciudades tendrán descuentos de hasta el 40% financiados a partes iguales entre el Estado y la administración titular.

Junto a esto, el año 2026 se estrena la nueva medida estelar del Gobierno de España: el bono único de transportes. Se trata de un título único con un precio de 60 euros, reducido a la mitad para los jóvenes, que permite emplear medios de transporte públicos en distintas comunidades autónomas en Cercanías, Media Distancia y autobuses.

Congelación cuotas de autónomos y ayudas a las guarderías

Tras una compleja negociación, el Gobierno de España ha decidido congelar en 2026 las cuotas de los profesionales autónomos y no aplicar las medidas anunciadas que implicaban una revisión de los tramos con una especial incidencia en el sector en Andalucía. En la comunidad autónoma hay casi 600.000 personas dadas de alta. El Gobierno andaluz plantea además incorporar un nuevo plan de ayudas dotado con 35 millones de euros.

Aunque ya se aplica desde el mes de septiembre, todos los hogares con menores de 2 años tienen garantizado este 2026 la guardería gratis en Andalucía a través del plan puesto en marcha este 2025. De momento sólo afecta al último tramo de edad de las escuelas infantiles aunque el objetivo es que se vaya ampliando de forma progresiva. Más de 60.000 hogares se ven beneficiados cada año por esta medida.

Subida de sueldos públicos y pensiones

Los sueldos de medio millón de funcionarios y personal laboral del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía experimentarán un nuevo incremento del 1,5% que se sumará al 2,5% de incremento que se aplicó el pasado mes de diciembre. En el caso de los casi 70.000 beneficiados del nuevo acuerdo de la Administración autonómica el aumento será incluso mayor una vez que empiecen a cobrarse los nuevos complementos vinculados a la carrera profesional y a la evaluación del desempeño.

El incremento del IPC durante este 2025 tendrá su efecto también en los pensionistas andaluces que experimentarán un incremento en las nóminas que reciben a partir del 1 de enero de un 2,7% que se incrementará hasta el 7% en el caso de las pensiones mínimas y al 11% en las no contributivas. La pensión media en Andalucía es de 1.369,98 euros por jubilado por lo que la subida del 2,7% supondrá aproximadamente 37 euros al mes que distribuidos en 14 pagas supone 517,44 euros más al año.