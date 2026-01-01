"Hay que contar Europa en las escuelas, son los jóvenes los que van a decidir el futuro y dónde queremos ir"

Ana Juárez Hernández (Sevilla, 1970) vuelve a Sevilla durante sus vacaciones de Navidad desde Bruselas, donde reside desde 1999. Esta sevillana, que descubrió ya en 1988 que su vocación pasaba por la Unión Europea, es funcionaria de la Comisión Europea, donde está a punto de cumplir sus 'bodas de plata'. Tras 25 años en el epicentro europeo está más convencida que nunca de que la adhesión de España a la UE, que este 1 de enero cumple 40 años, fue una elección de éxito que todos los españoles deberíamos celebrar en 2026. El desafío está en contar bien Europa a los jóvenes y en combatir la desinformación y los bulos que tratan de desarmar y desalmar la construcción europea.

PREGUNTA. ¿Cómo llega una sevillana a ser funcionaria de la Comisión Europea, en el epicentro de Europa desde Bruselas?

RESPUESTA. Pues empieza con una vocación muy, muy temprana y un interés por la Unión Europea. Empecé estudiando Derecho y desde el segundo año de carrera me di cuenta que realmente Europa era el futuro para España. Te estoy hablando del año 88. Después hice una beca Erasmus en Estrasburgo en el 94. Ya era licenciada en Derecho cuando me fui con estudios de posgrado. Estudiar en el Instituto de Estudios Políticos en Estrasburgo, que era como ¡guau! Esa facilidad me la dio la beca Erasmus. Llegas a base de mucho esfuerzo. La cultura del esfuerzo es fundamental para los jóvenes. Estudiaba y trabajaba a la vez. También estudiaba Política por la UNED, porque me interesaba.

P. ¿Qué consejo le darías a algún joven que quiera llegar a un puesto como el suyo?

R. Debes estar siempre en formación continua y son fundamentales los idiomas. Hablo inglés, francés, italiano, y empecé alemán hace seis o siete años. Pese a todo el esfuerzo, sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tras la beca Erasmus, me fui de becaria a la Comisión Europea. Y me dije en esto es en lo que yo quiero trabajar. El día que aprobé las oposiciones, además, la nota me llegó el lunes del pescaíto. Yo estaba en Bruselas y recuerdo llamando a mi padre y bueno, fue un momentazo. Era 2004 pero ya llevaba tres años trabajando en la Comisión. En 2026 hago 25 años. En los 20 años me dieron una medalla. Claro que estoy orgullosa.

P. Cumplimos 40 años de la entrada de España en la Unión Europea ¿somos conscientes de lo importante que ha sido para los españoles?

R. Para personas como nuestros padres que ya vivieron esa transición democrática, la entrada de España en la Unión Europea fue el colofón. Nos dimos una Constitución y 10 años después, estábamos en Europa, en ese club de los más selectos, de los que quieren que Europa avance, de los que quieren la paz. Ese era el principio fundamental de la integración europea: vamos a trabajar juntos por la paz, para que una tercera guerra mundial en suelo europeo no pase. Nuestra generación también es más consciente pero los jóvenes, de los 14 a los 30, creo que actualmente no tienen ni idea. Para ellos es take it for granted. Lo dan por sentado. No ha conocido otra cosa que la moneda única, la libre circulación de personas, no saben lo que son las aduanas dentro de Europa. Ya no es que haya una política agraria común o millones de euros que nos han permitido construir infraestructuras, es que Europa nos da una serie de leyes que nos hace iguales o similares a los países más avanzados del territorio europeo. Ellos en su día a día lo tienen asumido. Ven la ventaja viajar en Interrail o el programa Erasmus para irse a estudiar pero desconocen todo lo demás.

P. ¿Y eso cómo se soluciona?

R. La labor tiene que ser en los colegios. Hay que aprovechar este año de conmemoración para contar cómo ha cambiado España. La unión hace la fuerza y eso es lo que es importante transmitir. Hemos elegido ser europeos y es la mejor elección que hemos podido hacer.

P. ¿Qué momentos han marcado más a España en estos 40 años de Unión Europea?

R. Todo empezó con el tratado hace 40 años. Otro hito importantísimo fue la entrada en el euro y formar parte de los primeros países que adoptaron la moneda única, fue fundamental. Más cercano, la posición de España ante la crisis financiera y también el Covid, tanto cómo conseguimos proveernos de vacunas como el plan de recuperación, Next Generation.

Personalmente recuerdo también como algo muy importante cuando cayó el muro de Berlín en el 89. Y un recuerdo de tristeza es cuando se fue Reino Unido. Como europeista fue un día muy triste, lo vivimos todos los compañeros con mucho pesar. Recuerdo haber ido a tomar un café con una compañera inglesa y estaba destrozada. Era pena y rabia porque no lo hubieran comprendido en el Reino Unido o porque se hubieran vendido tan mal las ventajas de estar en Europa.

P. ¿Diría que fue uno de esos momentos clave de lo que suponen las campañas de desinformación y intoxicación contra la UE?

R. Claramente. La salida la decidió un voto más rural, más predispuesto a dejarse llevar por la desinformación. Se dijo por ejemplo que todo el dinero que se daba a Europa se iba a invertir en sanidad cuando no era cierto. Una serie de bulos recorrieron toda la campaña y ahora se está demostrando que no es la realidad. De hecho, no sé hasta qué punto el Reino Unido volverá a ser miembro de la Unión Europea.

P. ¿Cree que eso es reversible?

R. Yo creo que sí. Como el hijo pródigo. Ojalá.

P. Sobre Europa también hay muchas mentiras. ¿Desde la Dirección General de Comunicación, la lucha contra la desinformación os ocupa y preocupa?

R. Sí, hay todo un trabajo por parte no solo de la Comisión Europea, también del Parlamento, de las instituciones contra la desinformación. El problema fundamental que tenemos es que comunicar Europa es muy difícil. Son 27 estados miembros e incluso en los estados miembros no se comunica de la misma forma en el País Vasco que en Andalucía o en Cataluña. Es decir, que si en un mismo país los mensajes y el público objetivo puede ser diferente, imagínate, en 27 estados miembros. Y hay una balanza de poder. Está el Consejo, la Comisión, el Parlamento. Cada institución tiene su forma de comunicar. Por ejemplo en la Comisión, yo no soy funcionaria española, soy funcionaria europea y tengo que defender en mi trabajo de todos los días los intereses de Europa. Yo no puedo defender los intereses de España. En la Comisión es así. Es lo que enriquece además, porque trabajamos por un mismo objetivo, no por hacer que España gane más. Eso lo harán a nivel del Consejo, los jefes de Estado y de Gobierno, que por supuesto lo van a hacer.

P. ¿En qué consisten esos planes contra la desinformación?

R. En cada Estado miembro hay una oficina de la representación de la Comisión de la Unión Europea. Ellos tienen acceso a una información más local y saben dónde están los bulos, trabajan con empresas que se dedican a verificar datos. También hay verificación de vídeos. En mi dirección acabamos de crear una unidad dedicada exclusivamente a comunicar para los jóvenes. Se llama Youth. Ellos son los que van a decidir el futuro de Europa y dónde queremos ir.

Hay otra iniciativa que se llama Learning Corner, que es para los profesores y alumnos. O la de Back to School, Back to University, con la que se les pide a los funcionarios, también pueden ser los becarios, que vuelvan a su lugar de origen a explicar su trabajo en la comisión. Das una conferencia en los coles y en las universidades. Desde hace 10 años voy a la Sagrada Familia, donde estudié, y me reciben con los brazos abiertos. ¿Qué se enseña hoy en las escuelas? Dos páginas de un libro, las instituciones, el Día de Europa, un poco de historia, pero poquísimo, dos páginas y se estudia con 13-14 años, que todavía no tienen, creo, la edad.

P. ¿Qué deberían saber estos jóvenes para comprender lo que supone ser europeos?

R. Es que es todo… Desde que abres el grifo por la mañana para cepillarte los dientes, tan simple como eso, influye la normativa de calidad de aguas. La norma de calidad de productos químicos… ahí siempre cuento siempre la historia de un compañero que se fue hace muchos años a Ucrania, se compró un fijador de pelo y luego volvió a Bruselas. Salió un día a correr, llovía, le cayó agua del fijador en el ojo y casi lo pierde.

P. ¿De la cantidad de químicos que tenía?

R. Claro, porque ese control de todo tipo de cosméticos, de comida, es fundamental, arriesgas mucho. Con los juguetes, por ejemplo. Medio millón de agricultores viven gracias a las ayudas de la PAC, que si no hubiera Europa no habría PAC, y a lo mejor ellos qué hubieran hecho con sus cultivos porque otros hubieran sido más competitivos y no habrían podido exportar. Estar en Europa ha mejorado nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Luego, claro, la libre circulación de personas, de capitales y de mercancías. Poder ir por toda Europa, poder trabajar en cualquier sitio, aunque sea un año, aunque sea seis meses, eso es algo que antes no se podía hacer. Antes para poder ir a Alemania tenían que buscar un permiso especial, como hacen los que vienen de Marruecos legalmente para trabajar. Derechos de los pasajeros por retraso de los vuelos, el roaming… es que son tantas cosas.

P. ¿Cuáles diría que son los principales retos que tiene ahora mismo la UE?

R. La regulación que está haciendo Europa de la inteligencia artificial y la protección de datos. Es la única forma de hacerlo de una forma ética, protegiendo los derechos de autor. Es un desafío porque hay muchas empresas americanas de inteligencia artificial que son punteras pero que miran hacia otro lado cuando son temas más éticos. Hay que proteger a las empresas y a los consumidores, porque va a tener un impacto todo esto.

Está también el tema de defensa. Va a ser clave. Es un tema que ha estado dormido hasta la invasión de Rusia en Ucrania. Eso nos ha hecho una llamada, una waking call para ver que hemos tenido muchos años de paz, pero eso no quiere decir que no pueda haber una guerra. Eso mis compañeros polacos lo sienten, porque Polonia está allí, en la frontera. Tengo compañeras de Estonia que están durmiendo con una maleta debajo de la cama, porque no saben en qué momento van a ser los siguientes en la invasión a Rusia.

P. Y la agenda verde, claro...

R. También es un tema muy difícil la importancia de tener una transición verde que no le cueste a los empresarios, a la población, que no resulte más caro. Para eso hay que invertir, por supuesto, en innovación e investigación. El negacionismo que viene de la extrema derecha está empezando a plantear dudas en gente que es de derechas. A países como Estados Unidos o Rusia les da igual, claro. Ellos van a conseguir tener un volumen de negocio mayor y van a tener un PIB mayor, gracias a no tener en cuenta esa transición verde ni pensar en las generaciones futuras. Hay una tensión y ahí también juega la desinformación. Sí creo que la juventud está más concienciada.

P. Si tuvieras que pedir un deseo en este 2026 de conmemoración para España en Europa ¿cuál sería?

R. Mi deseo es que España brinde por Europa en este año y que los españoles rindamos un tributo a Europa en este año. Porque se lo merece, por todos los esfuerzos. Y porque rendirle un tributo a España, a Europa, sería rendírselo a ellos mismos. Por el esfuerzo que tuvieron que hacer. Es como un brindis por nosotros mismos, por habernos integrado tan bien y haber puesto un granito de España en Europa.