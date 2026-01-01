¿Hay que poner las luces de emergencia con la baliza V-16 en las carreteras andaluzas?
La nueva señal luminosa sustituye a los triángulos y ya es el único sistema legal para avisar de una avería o accidente sin poner en riesgo al conductor
Desde este jueves 1 de enero, los conductores que circulen por las carreteras deberán ir provistos de la baliza V-16, que pasa a ser obligatoria y deja atrás el uso de los clásicos triángulos, en una medida impulsada para minimizar riesgos y mejorar la visibilidad de los vehículos detenidos en la vía, según ha informado reiteradamente la Dirección General de Tráfico (DGT)
Este dispositivo emite una señal luminosa visible en todas direcciones y puede mantenerse encendido durante al menos media hora. Además, incorpora un sistema de conexión automática que permite enviar la localización exacta del vehículo a la plataforma de tráfico de la DGT, facilitando que otros conductores sean alertados con antelación de la incidencia.
La principal ventaja de la baliza V-16 es que puede colocarse sin abandonar el vehículo, ya que se recomienda guardarla en la guantera y situarla sobre el techo en cuestión de segundos. A partir de ahora, este elemento luminoso y conectado es el único autorizado legalmente para advertir de una inmovilización en la calzada, lo que supone un cambio importante en los protocolos de seguridad vial.
Las luces de emergencia, también encendidas según la DGT
Ante una avería o accidente, si no es posible continuar la marcha, se debe detener el coche en el lugar más seguro, activar la baliza y mantener también las luces de emergencia encendidas, según ha informado la DGT. Después, conviene valorar si es seguro salir del vehículo; en caso contrario, se aconseja permanecer en el interior con el cinturón abrochado hasta que la situación esté bajo control.
