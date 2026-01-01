Muere un hombre arrollado por un tren de Cercanías en Málaga
Fueron alertados los servicios sanitarios, la Policía Nacional y la Policía Local. Por el momento, se desconocen las circunstancias del suceso
Un hombre de 57 años ha muerto este miércoles tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Málaga, según han señalado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.
El suceso tuvo lugar sobre las 17.00 horas por la zona del apeadero de Los Prados. El 112 fue alertado y de inmediato dieron aviso a Adif, los servicios sanitarios, la Policía Nacional y la Policía Local. Por el momento, se desconocen las circunstancias.
Debido al suceso, desde Adif señalaron en su cuenta en redes sociales que quedaba "interrumpida la circulación por ambas vías entre Málaga y Los Prados" y quedaron afectados los trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea C-2 de Málaga. Más tarde confirmaron que se había restablecido la circulación normal y los trenes recuperaron gradualmente su frecuencia normal de paso.
