Este es uno de los rincones más fotogénicos de Andalucía, entre playas paradisíacas y calles blancas llenas de flores

Con menos de 300 vecinos durante todo el año, este enclave costero ve cómo su población se dispara con la llegada del verano gracias al auge turístico

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Andalucía deslumbra en cada uno de sus rincones, desde el interior hasta la costa, con un legado que combina historia, naturaleza, tradición y una gastronomía reconocida dentro y fuera de sus fronteras. Entre ese mosaico de paisajes únicos, hay un pequeño enclave almeriense que ha cautivado a quienes lo visitan por su estética impecable: playas de aguas cristalinas y un casco urbano de fachadas blancas adornadas con flores que lo han convertido en uno de los pueblos más fotogénicos de la comunidad.

Ese lugar es Agua Amarga, una localidad costera del municipio de Níjar enclavada en pleno Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. Con menos de 300 habitantes censados, este pequeño pueblo ve cómo su población se dispara con la llegada del buen tiempo, especialmente en primavera y verano, cuando se consolida como uno de los destinos más codiciados del litoral andaluz por su tranquilidad, belleza natural y encanto mediterráneo.

Esta pequeña aldea de pescadores ha convertido en su principal potencia y encanto sus calles blancas salpicadas por el azul de sus viviendas y el intenso color de sus buganvillas, que decoran cada rincón de la localidad. Una imagen que conquista a los centenares de turistas que cada año acuden a sus serpenteantes calles y plazas para disfrutar de un viaje en el tiempo hacia una época de calma, paz y hermosura.

Los mejores atardeceres de Almería, en Agua Amarga

Una riqueza que se completa con las calas de agua turquesa que bañan el municipio, que lo convierten en uno de los pueblos con más encanto de la costa almeriense y con los mejores atardeceres de toda la provincia.

A pesar de que sus viviendas se han incrementado por la construcción de casas para el turismo, el municipio ha sabido innovar sin perder su esencia manteniendo su carácter agradable y apacible repleto de paisajes con altos acantilados. Todo ello acompañado por la particularidad de contar con varios kilómetros de costa virgen en la que apenas se ve una construcción.

Además, cerca de Agua Amarga también se puede visitar la Mesa Roldán, un antiguo domo volcánico coronado por una torre de vigilancia y un faro que deja unas vistas únicas del municipio y sus playas de arena blanca.

De igual modo, entre su envidiable costa destaca la Cala de Enmedio y la Cala del Plomo, dos áridos y escarpados paisajes de postal, a los que se suma la Playa de los Muertos, una playa virgen repleta de blanca arena y aguas turquesa que se ha posicionado como una de las más hermosas de toda Andalucía.

